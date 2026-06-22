Prva runda pregovora SAD i Irana, održana u Švajcarskoj uz posredovanje Katara i Pakistana, završena je uz "ohrabrujući napredak". Posrednici navode da je dogovoren okvirni plan za postizanje konačnog sporazuma u narednih 60 dana.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Prva runda pregovora između SAD i Irana, održana u Švajcarskoj uz posredovanje Katara i Pakistana, završena je uz značajan napredak ka postizanju konačnog sporazuma o okončanju sukoba, prenio je BBC.

U zajedničkom saopštenju Katara i Pakistana navedeno je da je Visoki komitet usvojio mapu puta koja predviđa postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana.

Iranski ministar spoljnih poslova Sejed Abas Aragči ocijenio je da je ostvaren "veliki napredak" ka okončanju sukoba u Libanu.

"Posredovanje Pakistana i Katara donijelo je veliki napredak ka okončanju rata u Libanu", poručio je Aragči na društvenim mrežama.

On je dodao da memorandum potpisan prošle sedmice predviđa prekid borbi na svim frontovima, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ublažavanje blokade, djelimično odmrzavanje iranske imovine i pokretanje velikog plana obnove zemlje.

Iranska delegacija nakon razgovora napustila je Švajcarsku, dok će tehnički pregovori biti nastavljeni narednih dana.

Dogovor o Libanu i Ormuskom moreuzu

Posrednici su saopštili da je uspostavljena posebna komunikaciona linija kako bi se spriječili incidenti i omogućio bezbijedan prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz.

Takođe je dogovoreno formiranje zajedničkog tijela SAD, Irana i Libana koje bi, uz posredovanje Katara i Pakistana, trebalo da radi na okončanju vojnih operacija u Libanu.

Ipak, uprkos postignutim dogovorima, borbe između Hezbolaha i izraelskih snaga na jugu Libana nastavljene su prethodnih dana, dok su izraelski vazdušni napadi, prema navodima libanskog Ministarstva zdravlja, odnijeli više desetina života.

Iako je u petak proglašen novi prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, sukobi nisu u potpunosti prestali.

Nuklearni program ostaje otvoreno pitanje

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je pred početak pregovora da predsjednik Donald Tramp želi "novo poglavlje" u odnosima sa Iranom, ukoliko Teheran odustane od destabilizacije regiona i dugoročnih nuklearnih ambicija.

Sa druge strane, Iran i dalje insistira da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopske prirode.

Prema sporazumu postignutom prošle sedmice, Iran bi trebalo da ponovo otvori Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto svjetskog prometa nafte i prirodnog gasa, dok bi SAD ukinule pomorsku blokadu iranskih luka i postepeno obustavile sankcije.

Sporazum predviđa i investicioni plan vrijedan oko 300 milijardi dolara za obnovu Irana.

Ipak, pitanje iranskog nuklearnog programa ostaje jedna od ključnih tema o kojoj će se pregovarati u narednim rundama razgovora.

Podsjetimo, sukob između Izraela i Hezbolaha nastavljen je i nakon početka rata između Izraela i Irana, a izraelske vlasti poručuju da će njihova vojska ostati na jugu Libana sve dok, kako navode, ne bude obezbijeđena sigurnost sjevernog dijela Izraela.