Bil Gejts je pred kongresnim odborom govorio o saradnji sa Džefrijem Epstinom, navodeći da tada nije u potpunosti razumio razmjere njegovih zločina i da je kasnije bio suočen sa pokušajima ucjenjivanja zbog afera.
Osnivač Majkrosofta Bil Gejts rekao je članovima Kongresa da "nije u potpunosti razumio obim" zločina Džefrija Epstina kada je sarađivao sa osuđenim se**ualnim prestupnikom kako bi prikupio novac za njegovu filantropsku fondaciju, dodajući da ga je Epstin ucjenjivao informacijama o preljubi.
Gejts je istakao da nikada nije lično bio svjedok Epstinovih kriminalnih aktivnosti. Optužio je finansijera da ga je ucjenjivao zbog vanbračnih veza.
"Epstin me je ucjenjivao aferama, bilo je bolno": Gejts o mračnim detaljima i pritiscima iz prošlosti
"Ove afere nisu imale nikakve veze sa mojim odnosom sa Epstinom, ali su bile bolne za moju porodicu. Epstin je pokušao da iskoristi informacije o mojim nevjerstvima - zajedno sa brojnim lažima koje je dodao - da me natjera da obnovim kontakt sa njim", rekao je Gejts, javlja Jutarnji.
Svjedočenje milijardera odnosilo se na njegove kontakte sa osuđenim se**ualnim prestupnikom koji je mamio žene i djevojke iz siromašnih i nestabilnih sredina.
Bil Gejts je svjedočio iza zatvorenih vrata pred odborom koji istražuje moguće propuste federalne vlade u slučajevima protiv Epstina, njegove saradnice Gislen Maksvel i povezanim slučajevima.