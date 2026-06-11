Bil Gejts je pred kongresnim odborom govorio o saradnji sa Džefrijem Epstinom, navodeći da tada nije u potpunosti razumio razmjere njegovih zločina i da je kasnije bio suočen sa pokušajima ucjenjivanja zbog afera.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia/Youtube/APT/printscreen

Osnivač Majkrosofta Bil Gejts rekao je članovima Kongresa da "nije u potpunosti razumio obim" zločina Džefrija Epstina kada je sarađivao sa osuđenim se**ualnim prestupnikom kako bi prikupio novac za njegovu filantropsku fondaciju, dodajući da ga je Epstin ucjenjivao informacijama o preljubi.

Gejts je istakao da nikada nije lično bio svjedok Epstinovih kriminalnih aktivnosti. Optužio je finansijera da ga je ucjenjivao zbog vanbračnih veza.

Vidi opis "Epstin me je ucjenjivao aferama, bilo je bolno": Gejts o mračnim detaljima i pritiscima iz prošlosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 16 16 / 16

"Ove afere nisu imale nikakve veze sa mojim odnosom sa Epstinom, ali su bile bolne za moju porodicu. Epstin je pokušao da iskoristi informacije o mojim nevjerstvima - zajedno sa brojnim lažima koje je dodao - da me natjera da obnovim kontakt sa njim", rekao je Gejts, javlja Jutarnji.

Svjedočenje milijardera odnosilo se na njegove kontakte sa osuđenim se**ualnim prestupnikom koji je mamio žene i djevojke iz siromašnih i nestabilnih sredina.

Bil Gejts je svjedočio iza zatvorenih vrata pred odborom koji istražuje moguće propuste federalne vlade u slučajevima protiv Epstina, njegove saradnice Gislen Maksvel i povezanim slučajevima.