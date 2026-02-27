Pakistan je izveo vazdušne i kopnene napade na talibanske ciljeve u Kabulu i Kandaharu, što označava eskalaciju sukoba između dvije zemlje.

Izvor: X/@iihtishamm/Printscreen

Pakistan je tokom noći izveo vazdušne i kopnene napade na ciljeve talibanske vlade u Kabulu, Kandaharu i Paktiji, nakon što su, prema navodima Islamabada, avganistanske snage prethodno pokrenule "neizazvane napade" na pakistanske vojne objekte duž granice.

Pakistanski ministar odbrane Havadža Muhamed Asif rekao je da je "čaša strpljenja prelila" i da je sada u pitanju "otvoreni rat" između dvije zemlje, preneo je Rojters.

Pakistanski bezbijednosni izvori navode da su mete bili talibanski položaji, štabovi i skladišta municije u više sektora duž granice duge 2.600 kilometara, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

A local resident of Kabul has recorded this video of Pakistani jets carrying out strikes in the Afghan capital.pic.twitter.com/ZONuLTjYEj — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm)February 26, 2026

Portparol talibana Zabihulah Mudžahid potvrdio je da su izvedeni vazdušni napadi u djelovima Kabula, Kandahara i Paktije.

Obje strane su prijavile velike gubitke, ali sa suprotstavljenim brojkama koje nije moguće nezavisno provjeriti.

Pakistan tvrdi da je ubijeno 133 talibanska borca i ranjeno više od 200, uz uništena i zauzeta brojna uporišta.

Talibani navode da je poginulo 55 pakistanskih vojnika, dok je na njihovoj strani stradalo osam boraca i 13 civila u Nangarharu.

Sukobi su izbili u četvrtak uveče nakon što su talibani pokrenuli, kako su naveli, odmazdne napade na pakistanske vojne ciljeve.

Obje strane tvrde da su uništile granične prelaze tokom borbi.

Pakistan has released video footage of airstrikes on Kabul, saying they targeted Taliban facilities in response to what it called “unprovoked aggression.”



Meanwhile, the Taliban have threatened to retaliate for the strikes on Kabul by bombing Pakistani cities.pic.twitter.com/WjAW5bObTy — Visegrád 24 (@visegrad24)February 26, 2026

Napetost je eskalirala nakon ranijih pakistanskih udara za koje Islamabad tvrdi da su bili usmjereni na kampove Tehrik-e-Talibana (TTP) i militanata Islamske države u istočnom Avganistanu.

Kabul je odbacio optužbe da dozvoljava militantima da djeluju sa svoje teritorije i najavljuje snažan odgovor.

