Volodimir Zelenski ponovio je stavove Ukrajine o pregovorima o kraju rata sa Rusijom.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se o pregovorima o kraju rata sa Ruskom Federacijom. On je ponovio svoje stavove o teritorijama Ukrajine koje je Rusija anektirala od početka rata, piše "Ukrinform".

Naveo je da Ukrajina, tokom predstojećih pregovora o okončanju rata, neće priznati teritorije koje je okupirala Rusija. Takođe, on neće pristati da smanji vojsku.

"Nama je prioritet naša jaka vojska. Dakle, ovo je za nas crvena linija - nema smanjenja broja naše vojske. Da budem iskren, učinićemo sve da vojska ostane u stanju kakvom je danas. Velika armija, tri puta veća nego što je bila na početku rata.

Druga geopolitička stvar je nepriznavanje bilo kojih teritorija koje je Rusija okupirala. To su ukrajinske teritorije, to je za nas jedna od najvažnijih crvenih linija. U svakom slučaju, to su privremeno okupirane teritorije. Ali ako se može postići kompromis da se vraćanje ovih teritorija tokom vremena odvija diplomatskim kanalima... Mislim da će za određene teritorije to biti jedini način", objasnio je Zelenski.

Istakao je da je ukrajinska vojska "crvena linija" uz okupirane teritorije. Apostrofirao je da to Ukrajina neće priznati, a spomenuo je i ratne zločine.

"Druga je stvar ko će biti sa nama u ovome. Ovo već zavisi od dostojanstva i morala drugih partnera, a ne Ukrajine", dodao je Zelenski.