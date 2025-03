Američki predsjednik danas će razgovarati sa Putinom.

Američki predsjednik Donald Tramp, uoči telefonskog razgovora sa Vladimirom Putinom, rekao je da su "mnogi elementi" mirovnog sporazuma u ​​Ukrajini već dogovoreni sa njegovim ruskim kolegom.

Tramp je na platformi Truth Social najavio da će jutros razgovarati sa Putinom. On je rekao da, iako su postignuti dogovori o nekim stvarima, "još mnogo stvari treba da se usaglase".

"To ubija 2.500 vojnika svake nedjelje, na obije strane, i mora da prestane SADA. Radujem se razgovoru sa predsjednikom Putinom", napisao je Tramp.

"Vidjećemo da li možemo da postignemo mirovni sporazum, prekid vatre i mir i mislim da ćemo to moći da uradimo", rekao je on novinarima dan ranije u emisiji Air Force One.

Šta kaže Zelenski?

U svom noćnom obraćanju u ponedjeljak, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Putina da produžava rat.

"Ovaj predlog je odavno mogao da bude realizovan", rekao je on i dodao da "svaki dan u ratu znači ljudske živote".

U Trampovoj administraciji bilo je nesuglasica u vezi sa napretkom pregovora o prekidu vatre. Nakon sastanka u Džedi sa ukrajinskim zvaničnicima, američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je "glavni" dio razgovora bio o "pregovaračkom procesu", a ne o "specifičnim uslovima".

Američki izaslanik Stiv Vitkof, koji je u četvrtak razgovarao sa Putinom u Moskvi, takođe je imao umjereniji ton. U međuvremenu, Velika Britanija i Francuska pozvale su Putina da dokaže da želi mirovni sporazum sa Ukrajinom.

Bijela kuća: Mir nikada nije bio bliži

Portparolka Bijele kuće Karolina Livit rekla je sinoć novinarima da je Tramp "odlučan" da postigne mirovni sporazum.

"Na granici Rusije i Ukrajine postoji elektrana koja je bila predmet razgovora sa Ukrajincima i on će se o tome sjutra pozabaviti u razgovoru sa Putinom", rekla je ona na pitanje o čemu će pregovarati.

Vjerovatno je to Zaporoška nuklearna elektrana, najveća u Evropi. Ruske snage su ga zauzele u martu 2022. godine, a strahovi od nuklearne nesreće i dalje postoje zbog borbi u toj oblasti.

Upitan u nedjelju koji su ustupci razmatrani u pregovorima o prekidu vatre, Tramp je rekao: "Razgovaraćemo o zemljištu. Razgovaraćemo o elektranama. Već govorimo o tome, o podjeli određenih resursa".

Šta kaže Putin?

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbio je da komentariše o čemu će Tramp i Putin razgovarati, rekavši samo: "Mi to nikada ne radimo".

Iako je Putin ranije rekao da podržava prekid vatre, postavio je listu uslova za postizanje mira.

Jedna od spornih oblasti je ruska zapadna Kurska oblast, gdje je Ukrajina pokrenula vojni upad prošlog avgusta i zauzela dio teritorije. Rusija je pokušavala da povrati kontrolu nad njim poslednjih nedjelja, a Putin sada tvrdi da je u potpunosti zauzeo Kursk.

Ukrajina pristala na predlog SAD o prekidu vatre

On je takođe pokrenuo brojna pitanja o tome kako se primirje može nadgledati i kontrolisati duž fronta na istoku, i rekao da neće prihvatiti prisustvo NATO snaga na toj teritoriji. O mirovnom predlogu na stolu razgovarali su ukrajinski i američki izaslanici prošle nedjelje u Saudijskoj Arabiji.

Posle pregovora koji su trajali više od osam sati, oni su najavili predloge za 30-dnevni prekid vatre, za koje je Ukrajina rekla da je spremna da prihvati. Francuski predsejdnik Makron i novoizabrani kanadski premijer Mark Karni, koji su se sinoć sastali, istakli su da će njihove zemlje nastaviti svoju "nepokolebljivu" podršku Ukrajini i zahtijevati "jasne obaveze" od Rusije.