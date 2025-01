Zelenski je govorio o mirovnom sporazumu sa Rusijom.

Izvor: X/@ZelenskyyUa/Screenshot

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je upozorio da bez Ukrajine mirovni pregovori sa Rusijom ne mogu imati "realne rezultate" i pozvao svoje saveznike da nađu format za takve pregovore.

"Nemoguće je isključiti Ukrajinu iz bilo koje platforme pregovora" jer bez nje pregovaračka platforma "neće imati realne rezultate", rekao je Zelenski tokom sastanka u Kijevu s predsednicom Moldavije Majom Sandu.

"Prije bilo kakvog sastanka, kakav god on bio, treba ustanoviti format na papiru: kako možemo stići do pravednog mira. Mislim da danas treba da se koncentrišemo na to", rekao je Zelenski.

Maja Sandu je stigla danas u Kijev da bi razgovarala sa Zelenskim o problemima u vezi sa snabdevanjem gorivom Pridnestrovlja, proruske separatističke enklave Moldavije uz njenu granicu s Ukrajinom. Ta teritorija od oko pola miliona stanovnika nema grijanja, tople vode i struje od 1. januara, kada je istekao ugovor između Kijeva i Moskve kojim je bio omogućen tranzit ruskog gasa preko Ukrajine, prenosi Kurir pisanje Bete.

Sandu je na mreži "X" po dolasku napisala da će sa Zelenskim razgovarati o bezbjednosti, energiji, infrastrukturi, trgovini i uzajamnoj podršci na putu ka EU. Demonstracije su izbile juče u Pridnestrovlju na kojima se traži od Kišinjeva da olakša isporuku ruskog gaza i okonča svoju energetsku krizu.

Pridnestvovlje koje nije pod kontrolom centralnih vlasti Moldavije, snabdevao je ruski Gasprom besplatno da podržava separatiste ali je taj gas prolazio gasovodom kroz Ukrajinu. Ukrajina je 1. januara okončala važenje ugovor s Moskvom i time faktički prekinula snabdevanje Moldavije, te i i Pridnestrovlja koje je proglasilo vanredno stanje. Sem Pridnjestrovlja Moldavija za sada nema prekida struje zahvaljujući uvozu struje i gasa iz Rumunije.

Kišinjev strahuje da se rat Pusije protiv Ukrajine koji traje tri godine, daljom ruskom destabilizacijom Pridnestrovlja ne prelije na teritoriju Moldavije. Ukrajina je predložila danas da "besplatno" pošalje ugalj termocentralama u Pridnestrovlju.

"Imamo ugalj koji možemo dati ako zaista hoće da imaju struju", rekao je Zelenski Maji Sandu i da je spreman da razgovara i o "niskim cijenama, ili čak besplatnoj isporuci".

(Kurir/MONDO/Ivana Vlajković)