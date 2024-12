U Specijalnom sudu danas je nastavljeno suđenje pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Izvor: Youtube /Screenshot / Kurir/Ana Paunković/Nenad KOstić

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji su optuženi za sedam ubistava, silovanje i trgovinu drogom i oružjem. Prvookrivljeni Belivuk analizirao je iskaze svjedoka-saradnika, on se dotakao dijela kada su govorili o ubistvu Zdravka Radojevića.

"Lalić kaže da prepoznaje glas Nemanje Lakićevića kada se razmjenjuju glasovne poruke, a kada ga advokat Lakićevića pita da li ga je nekada vidio i čuo mu glas, on kaže da nije. Kako je došao do zaključka da je to Lakićevićev glas i glumi vještaka, kada ga nikada prije nije čuo? Onda kada priča o Nebojši Jankoviću, u jednom iskazu je u kući, u dugom kupi Radojevića. Pa nije on Supermen.

Iznijeta je još jedna neistina, ne mogu da kažem laž kada govorim o tužilaštvu, da sam ja okrivljenom saradniku Laliću stavio u usta nešto što nije rekao i da je to obmana, a ja sam ponovio samo što je rekao. Hrvatin kaže, skinuli smo Zdravka Radojevića, međutim kada ga Miljković pita kako je bio obučen Radojević on kaže 'ne sjećam se'. Super. Onda Hrvatin sledeći put priča da je imao duks, da smo mu cijepali farmerke, a onda sledeći put kaže 'ne sjećam se kako je bio obučen, ali imali smo Skaj'. Da nemamo te fotošopirane slike sa Skaja, on ne bi znao do danas kako je obučen", ispričao je Belivuk.

Potom je govorio o samom ubistvu. Fokusirao se na iskaz Srđana Lalića, jednog od trojice svjedoka-saradnika.

"Što se tiče navodnog ubistva, Lalić ima više verzija. Prvo kaže 'obmotali smo mu žicu oko vrata i zategli dok nije poplavio, a onda mu je Belivuk podmetnu braon kadicu ispod'. Kadaga pitam, ko je držao, kaže 'ja i ti'. Sledeći put kaže da žicom dave on, Belivuk, Hrvatin. Onda kaže da ne dave sva četvorica 'krenuli smo Veljko i ja, ja sam predao, nastavio je Hrvatin, možda je Veljko predao žicu Jankoviću'.

Kada ga Miljković pita, kaže, 'nismo svi u isto vrijeme, sve je ovako napisao sam u svesci'. Šta je napisao, prvi put nema Jankovića. Hrvatin kaže 'obmotali smo mu žicu, Veljko je vukao na svoju stranu, Hrvatin na svoju. Lalić se priključuje Beliuvku', a Janković navodno Hrvatinu. Hrvatin kaže sva četvorica u isto vrijeme, kablom od metar, znači potpuno se razlikuju.

Možda je glupo da kažem, evo kleknuću ovdje da probaju četvorica da mi vuku kabl od metar oko vatra i ako može, priznaću iako nisam kriv. Što se tiče kade, Lalić je rekao da je u pitanju braon kadica koja je podmetnuta. Međutim, Hrvatin opisuje 'ubacili smo Ljepojinu glavu u korito, Belivuk je nožem presjekao vrat, imali smo tri bijela, providna korita'. Oni ni to ne mogu da zapamte.

Lalić kaže da je braon kadica, Hrvatin providna. Ajmo dalje, dok se navodno davljenje dešava, Lalić navodno čisti neki hekler. Nikada nismo saznali koji hekler, neću da nagađam.

Lalić kaže da sa Draganićem konzervira hekler, kada čuju 'krkljanje i da Veljko i Hrvatin nekoga dave'. Današnje izlaganje završavam sa navodnim prosipanjem Ljepoje. Za kraj čovjek mora da kaže nešto pametno, ja mislim da sam juče i danas sve rekao pametno i da sam udavio članove vijeća, ali da sam skrenuo pažnju na ono što je bitno i dokazao da iskazi nisu jasni protivurečni i da su prekršili sporazum, Koliko vi god da dobro znate predmet, mi ga znamo bolje, ovde se radi o našim životima", dodao je Belivuk.

(Kurir//MONDO/Aleksandar Blagić)