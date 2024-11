Nikola Spasojević je na suđenju opisao svoju svađu sa Veljkom Belivukom i momenat kada je završio svoje kriminalne radnje sa grupom.

Izvor: društvene mreže

Kum Marka Miljkovića koji je postao svjedok saradnik, Nikola Spasojević, završio je na suđenju svoje neometano izlaganje. Sudija Zorica Avramović rekla mu je da objasni poslednji dolazak u kuću u Ritopeku, o čemu je ranije govorio.

"Posle ubistva Nikole Mitića nisu odmah bili zapaljeni noževi, skalperi i drugi rekviziti. Marko je insistirao da idem tamo, da se nađem s Draganićem i da ne nosim ni Skaj ni običan telefon. I tada sam doživio ozbiljan stres, jer mi je bilo čudno što je rekao da ne nosim ni Skaj. Draganiću sam komentarisao da se plašim da će da me ubiju, on mi je rekao "što bi tebe ubili". Kada smo stigli i kada sam vidio da nema nikoga, bio sam srećan što nema nikoga i što nije zasjeda za mene. Miljković mi je rekao da "kuća ide na hlađenje godinu dana", to je u stvari bila priča za mene jer sam više puta napominjao da ih se plašim, zbog toga su čak počeli da se ljute. Draganić i ja smo tada trebali da rasklopimo mašinu, bila je baš zapekla od svega, od sone kisjeline i ostalog", nastavio je da objašnjava detaljno kako se mučio oko pojedinih djelova, dok je rasklapao mašinu.

Toga dana su, kako je dodao, polili benzinom i u dvorištu spalili i tragove koji su ostali posle ubistva Gorana Veličkovića i Nikole Mitića, među njima su bile fosne na kojima su ih sjekli, noževi, lisice.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

"Ostali su noževi, djelovi metalni, lisice. Znam da sam ja to izvukao s zgarišta, da se ohladi, ideja je bila da se baci negdje. Draganić je opet brisao nekim sredstvima prostoriju. Mašinu je zapakovao u "opel astru" i otišao negdje, a ja sam ostao sam u kući, da vodim računa da se nešto ne zapali. Posle možda pola sata, Draganić se vratio, sve smo stavili u kola i krenuli nazad ka Beogradu, ali smo skrenuli na zemljani put, kroz njive i on je to prosuo", objasnio je poslednji boravak u kući i dodao "meni je ovo katastrofa stresno".

Otkrio je i kada je završio sa "kriminalnim radnjama sa grupom".

"Milovan Tadić Miksa me je zvao da dođem na stadion da tamo namamim neke građevince. Meni je tada već bilo preko glave svega, znam da je tamo bio Marko, posle je došao Veljko. Ja sam izmislio priču da imam psihičke probleme, mislim nisam lud, ali nije normalno da gledate ubijanje, sječenje tijela, kao što je nekima ovdje normalno. Nisam cvjećka, učestvovao sam u ovome, ali je moj motiv bio strah, borba za goli život. Imam saznanja da je Giba htio da me truje u zatvoru, da mi stavlja cijanid u pečenje. Da se vratim na taj dan, rekao sam da ne mogu, Veljko je bacao bijesan stolove, rekao je "bježi prebiću te", to nije prvi put, kada sam vozio Milinka Brašnjovića rekao mi je "da si mi sada blizu iskopao bih ti oči", toliko o drugarstvu. Marku sam toga dana na stadionu rekao da mi nije dobro, moram da kažem, još dok sam gledao tada te grozne stvari, imao sam ideju da sebi oduzem život, tadašnja vjerenica me spasila. Hvala bogu pa nisam. Da se vratim na taj dan, Veljko je divljao, Marko se smijao. Onda su me pitali, šta ti onda možeš da radiš za nas, rekao sam "mogu samo da vam prevezem žene, djecu", što sam radio i prije, bio sam im i batler. Marko je uzeo 50 eura, bacio na sto i rekao "ajde idi liječi se". Još neko vrijeme sam nosio taj skaj, razmijenio po neku poruku, jer se nije praštalo da se tako nestane. Posle sam ga bacio", završio je izlaganje Nikola Spasojević.

On se potom vratio na stadion Partizan, navodeći da je laž to što njihovu "navijačku grupu predstavljaju kao humanitarno udruženje". Ispričao je da je učestvovao u čišćenju i krečenju prostorija Partizana, koje su kasnije koristili.

"Preuredili smo, stavili limove, tražili su da se ništa ne vidi jer su strijepili da će neko da ih ubije. Postojala je bojazan da će neko da uleti sa automatskim puškama i da nas pobije sve. Stavili su kapiju, kao da ulazite u neku rezidenciju, video nadzor, neke bodlje. Nije moglo kako su oni pričali da se tamo lako pristupi. Slušao sam priče ovdje u sudnici da su djeca tamo šetala, e da je sreća da je tako bilo. Jeste bila jedna akcija davanja krvi i jedan koncert, ali to je bio paravan za drogu, ubistva i sve ostalo", izjavio je svjedok saradnik za šta su pripadnici grupe koristili prostorije na stadionu.

(Kurir/MONDO)