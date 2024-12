Veljko Belivuk danas u Specijalnom sudu u Beogradu iznosi primjedbe na iskaz svjedoka saradnika.

Izvor: Youtube /Screenshot / Kurir/Ana Paunković/Nenad KOstić

U Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim pripadnicima klana koji su optuženi da su bili pripadnici njihove kriminalne grupe, koja je optužena za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, otmice i jedno silovanje na stadionu Partizana.

Nakon što su na prethodnom suđenju osumnjičeni članovi kriminalne grupe postavljali pitanja svjedoku saradniku, Nikoli Spasojeviću, sad se prešlo na primjedbe na iskaze trojice svjedoka saradnika - Nikole Spasojevića, Srđana Lalića i Bojana Hrvatina.

Za govornicu je izašao optuženi Veljko Belivuk, koji se javio da iznese primjedbe na iskaz svjedoka saradnika. Oko njega se nalaze četvorica stražara. Belivuk je promijenio lični opis i ošišao se skoro skroz do glave.

"Prave mi pravi pakao od života. Iskazi su loša gluma, naučeni tekst koji su dobili da nauče. Što se tiče loše glume i Srđana Lalića, on na pitanje advokata Lazarevića 'da pređeno na Zdravka Radojevića', kaže 'ne možemo da pređemo', i kao žao mu je žrtava. Kada ja kažem 'prešao bih na Mitić', on nikada nije imao žaljenje prema žrtvama, pa ni prema izmišljenim. Samo je želio da izgleda ucveljeno. Što se tiče Spasojevića on kaže 'bilo mu katastrofa, stresno, htio da se ubije'. Priča da sam htio da mu vadim oči, a onda me zove za kuma. Plaši se Miljkovića i mene a onda od nas traži i pozajmljuju pare. Da li uplašeni ljudi djeluju kako su se oni ponašali u sudnici, to ćete vi da odlučite. Onda, kao Lalić se plaši, a Miljkvića u sudnici kaže 'smeće jedno', kaže da su braća Budimir 'glupao kao ku**c', kaže 'Belivuk laže'. Priča plaši se nas, a onda priča kako mu je Radoje Zvicer dužan novac, da smo ga stravično pokrali", rekao je Belivuk za govornicom.

Izvor: TV Pnik/Printscreen/Kurir/Zorana Jevitić

Osumnjičeni vođa kriminalne grupe ja zatim nastavio da iznosi tvrdnje kako svjedoci saradnici pred sudom nisu govorili istinu.

"S obzirom da tužilaštvo kaže da su iskazi jasni i u skladu sa drugim dokazima, mi smo vidjeli da su potpuno drugačiji. Što se tiče organizovanja kriminalne grupe, neću mnogo da pričam, jer tužilaštvo se paušalno bavi, ne kaže ko je prisustvovao toj inaguraciji. Lalić kaže da je pristupio jer je očekivao brodske tovare, a da smo ga lagali. Kada ga Miljković pita, je l ga lagao sa tovare, on kaže 'uglavnom za novac'. Kada ga ja pitam, kada sam mu obaćavao tovare, on kaže 'ne mogu da se sjetim'. Nelogično je, ubijao ljude godinama, i čekao neke tovare, kojih nije bilo. Neću da dođem jednog dana u situaciju da neko kaže 'izvukli se na tehnikalije', pa su oslobođeni, zato neću da se bavim tim sporazumima kao advokat. Što se tiče Hrvatina, piše da je 16. novembra 2021. godine dao iskaz, da je posle pisao svesku tužiocu, a u decembru sklopio sporazum.Vrlo bitno, kaže da je u tužilaštvu bio dva puta, kada je uhapšen i u novembru. Međutim, kasnije odgovara da je možda pobrkao datume, da je možda neka spletka, ali da zna da je imao rok od mjesec dana da napiše svesku", nastavio je Belivuk da prigovara na iskaze bivših saradnika koji su sklopili sporazum sa tužilaštvom.

Zatražio da se ukine sporazum Hrvatinu

Belivuk je čitajući bilješke koje je poneo sa sobom, nastavio da upoređuje iskaze i citira ono što smatra nelogičnim u njihovim izjavama.

"Svi vi znate kako po zakonu treba da se sklopi sporazum, okrivljeni piše tužiocu, ode na razgovor, ima rok od mjesec dana da napiše svesku. A ovde je sve naopako, kao da je neko pogledao ogledalo i rekao 'ajmo sve drugačije'. Hrvatin priča da je pisao svesku, pa ispravljao svesku, nigdje u zakonu nisam vidio da okrivljeni saradnik kada piše svesku, posle mu se ona vrati da ispravi gdje je pogrešio i uskladi sa optužnicom. Nigdje nisam vidio ni da jedan svjedok saradnik iznosi sjećanja drugog svjedoka saradnika, nego da priča šta zna kako se nešto desilo. Ovdje smo vidjeli da Hrvatin priča Lalićeva sjećanja, jel bi Hrvatin ispričao ovdje da sam ja ubio premijera Zorana Đinđiđa da se Lalić toga prisjećao", nastavio je Belivuk i zatraži da se ukine sporazum Hrvatinu.

Vidi opis "Prave mi pravi pakao od života, godinama ubijali ljude, a sad lažu": Belivuk oštro o svjedocima saradnicima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 13 13 / 13

"Advokat Dejan Lazarević je tražio da se sasluša sudija Ivana Bursać koja je prihvatila sporazum, ja se tu ne slažem. Mislim da jednostavno treba da mu se ukine sporazum, prosto jer laže. Spasojević je pribjegao taktici da ne govori o tom ročištu, da kaže da se ne sjeća da je to radio advokat", nastavio je optuženi i prešao da govori o njihovim priznanjima vezano za narkotike.

Belivuk o svjedočenju Lalića

Belivuk se potom osvrnuo na iskaz svjedoka saradnika Srđana Lalića o tome koliko su zarađivali od prodaje narkotika.

"Lalić prvo kaže da ne zna ko je koliko zarađivao od narkotika, da je svako imao svoj novčanik, a posle priča da ja zarađujem 1,5 euro, Miljković euro ali da ne zna koliko on zarađuje. Bolje on navodno zna koliko ja zarađujem, nego koliko on zarađuje, jer kada ga Miljković pita koliko je zarađivao, kaže ne zna. Kada priča da su pravili spid, 20 kilograma, a Miloš Budimir ga pita koliko je zarađivao kaže ne zna. Priznaje ovdje, ali nastavlja sa lažnom pričom da ne zna koliko je zarađivao, da mu ne izvadimo imovinsku kartu. Priča ovdje da su pošiljke bile od 10 do 15 kilograma kokaina, ali je meni ovdje zanimljivo da priča da je Skaj naloge "prebijao preko kokaina", znači osim što se ponosno bavi prodajom droge, on se bavi i pranjem pare. Ako je uzeo nezakonit novac i stavio ga u legalne tokove, onda je prao pare. Srđan Lalić laže. Ono što mi je srednje zanimljivo je da on kaže da mu krivična djela nisu oproštena. On se ovdje poziva na ZKP, barata bolje nego ja, tvrdi da je sva saznanja iznio u svesci, a to onda znači da mu ili tužilaštvo ne vjeruje ili on laže. Ako mu pak vjeruju, onda se vrši zloupotreba službenog položaja. Kad god smo pitali, vi ste nam predsjednice vijeća rekli da nije pitanje za svjedoke saradnike, ali se oni prave da su nijemi posmatrači", nastavio je Belivuk sa krtikom tužilaštva, aludirajući da se oni ovdje, kao najčešće okrivljeni, brane ćutanjem.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Dalje, što se tiče Bojana Hrvatina i narkotike, još gora situacija. Ispričao na školski način kako se nabavljaju, skladište, prodaju i ulažu u legalne tokove. Pričao je da je marihuanu nabavljao od braće Budimir, a kokain od Miljkovića i mene, priča da je "isigniju" isplatio od nezakonitih radnji, miks od droge, ubistava. Kaže, narkotike dostavljao gradskim prevozom ili ovom "isnignijom". E, onda zanimljivo, kaže kupovao kokain na kilo, slao kupcima, da je prodao do 10 kilograma kokaina i da je imao prihode samo od prodaje droge, i to u okviru ove kriminalne grupe. Tužilac kaže da je iskaz potpuni, jasan u skladu, a ovo je školski primjer kako se bavi narkoticima. Ja pozivam ljude da ne rade to, ali ako Hrvatinu ostane sporazum, ovo treba da bude primjer kako se priznaje krivično djelo a tužilaštvo mu ne vjeruje, jer ga za to ne tereti", izjavio je optuženi, ponovo pozivajući da se sporazum ukine.

Belivuk o Nikoli Spasojeviću

"Predlažem da se uvrsti iskaz Nikole Spasojevića kao svjedoka u postupku protiv Miljkovića i mene za pranje para. On je ovdje rekao da je za prevoz 17 kilograma kokaina dobijao novac, popravljanje automobila i Skaj, da je na moj zahtjev trećem licu na stadionu predao kilogram kokaina, da je dva puta išao na prevoz većih količina kokaina. E, sada, retrospektiva, prevezao je kokaina kao balkanski kartel, kako se tim ljudima stavlja na teret, a za to nije ni optužen. Pričao da je prevozio i spid, omogućio drugu da kupi marihuanu. Ali, vezano za kokain, što je meni bitnije, Spasojević navodi da kokain preuzima od vozača slovenačkih tablica, a onda na prosto pitanje kako je zapamtio tablice jer to forsiramo pošto ne zna ni jednu tablicu iz svog života, kaže zato što su strane tablice. E, sada, u predmetu za pranje para, sve to isto priča, samo umjesto kako je rekao ovdje da su tablice Maribor, tamo kaže da su Ljubljana. Spasojević naučeno kaže 'Veljko je kod Dimitrijevića razmjeravao kokain, 50, 100 grama i to posle pakuje u vakum kese'. Ljudi nekad ne znaju zašto postvljam neko pitanje, pa misle ja teretim sam sebe, ja ga pitam kako to zna, a on kaže 'ti si mi to pričao', a kada ga u predmetu za pranje para pitam ko ti je pričao, jesam li ja 'kaže ne ti lično, nije ni Dimitrijević on ne bi smio'. Kada ga pitam kako zna da mi 'krstimo kokain', kaže rekao mu neko kome smo pričali", nastavio je detaljno izlaganje Belivuk.

(Kurir/Mondo/Aleksandra Virijević)