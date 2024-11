Svjedok saradnik Nikola Spasojević je govorio na suđenju o ubistvu navijača Partizana Aleksandra Gligorijevića Pukija.

Na suđenju kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koje se trenutno održava pred Specijalnim sudom u Beogradu, za govornicom je Nikola Spasojević, nekadašnji pripadnik klana koji je u zamjenu za blažu kaznu odlučio da sarađuje sa tužilaštvom. Govorio je o ubistvu navijača Partizana Aleksandra Gligorijevića Pukija. Riječ je o zločinu za koji se na suđenju ranije moglo čuti da je jedino za koje se Veljko Belivuk pokajao.

"Dan prije ubistva je Veljko rekao da mu trebam da pravim buku u kući u Ritopeku, da kosim travu, rekao mi je: 'Iznenadićeš se ko je u pitanju'. Mene su opet preplavile sumnje. Znao sam koje su mi opcije i izabrao sam manje zlo. Kako mi je rečeno, tako sam i uradio. Ujutru sam došao na stadion Partizana, vozilo sam parkirao ispred stadiona. Koliko se sjećam, u restoranu su bili Veljko i Marko. Ideja im je bila da ja Veljka pokupim kod Steka, gdje će da dođe blindiranim automobilom da ne oda kuda se kreće", ispričao je okrivljeni saradnik.

Dok su se vozili ka Ritopeku, Belivuk mu je rekao da se radi o Aleksandru Gligorijeviću, a da je razlog za ubistvo to što mu Gligorijević namješta atentat koji će da bude izvršen sa susjedne zgrade i da mu Gligorijević radi o glavi.

"Mene je to začudilo jer su bili baš dobri. Kod Ikee smo se našli sa Draganićem i Milošem Budimirom. Svi smo prešli u Draganićevo vozilo i otišli u Ritopek, a usput smo pokupili Nebojšu Jankovića. U kući saznajem da Marko Budimir treba da doveze Gligorijevića do kuće. Navukli su ga tako što su mu ponudili da kupi travu po povoljnoj cijeni. Dali su mi zadatak da budem u dvorištu i da kosim travu. Janković je iz garaže donio pištolj s prigušivačem i njegova uloga je bila da ga ubije ako dođe do sukoba. Janković je, inače, profesionalac", dodao je.

Kako je rekao, trebalo je da krene da kosi kada se zatvore vrata kuće, kako komšije ne bi čule kada pokušaju da ga savladaju. Plan je, napomenuo je, bilo da postave lažne torbe sa narkoticima i da, kada Gligorijević priđe da pogleda torbu, pripadnici klana koji se kriju izlete i savladaju ga. Počeo je da kosi travu kada su ušli u kuću, a u kući je posle nekoliko minuta čuo tup udarac.

"Posle nekoliko minuta sam vidio čovjeka za kog još ne znam da je Gliga, ruke su mu bile vezane, sproveli su ga do garaže. Draganić mi se priključio u košenju trave. Prije toga sam vidio. Marko Budimir je odvezao Gligorijevićev 'smart'. Ja sam otišao u skrivenu prostoriju i vidio da je to Gliga. Bio je u vešu, imao je lisice na rukama i, koliko sam čuo kroz mumlanje, govorio je: 'Nisam ja, Veljo, majke mi'. Razlozi su im kontradiktorni, Miloš Budimir mi je rekao da je razlog ubistva to što je Gligorijević htio njega i njegovog brata da navuče u BiH da kupe neku drogu, pa da ih tamo ubiju.Posle je došao Marko Miljković, ne sjećam se kad je Lalić došao, sve mi je bilo jako traumatično", rekao je Nikola Spasojević.

Ispitivanje Gligorijevića trajalo je oko pola sata, a onda je čuo krik i tupe udarce.

"Posle sam saznao da je Gligorijević vidio sekiru i cimnuo se, pa je tako izbjegao udarac, a potom mu je Veljko odsjekao glavu sekirom", dodao je.

Kada je Gligorijević ubijen, Marko Miljković je od Spasojevića tražio da uključi njegov "Skaj" telefon i dao mu je šifru, jer u skrivenoj prostoriji nije bilo dometa.

"Koliko se sjećam, on je slikao pokojnog Gligorijevića. Miljković je rekao: 'Uđi, kume', a kada sam ušao tijelo je bilo u plastičnom koritu od glave do pojasa, noge su mu bile zasječene na više mjesta. Na leđima mu je bilo urezano izdaja. Miljković mi je rekao: 'E, ovako, kume, prolaze izdajice', to je valjda bila neka skrivena poruka. Ja sam izašao iz skrivene prostorije, stvarno mi je bilo loše. Tražili su da razvučem najlon između tajne prostorije i mašine za mljevenje mesa koja je tada bila u garaži. U procesu mljevenja učestvovali su Draganić i Veljko. Ja sam stajao iza Veljka i držao foliju da ga ne dotiče, pošto ga je to strašno nerviralo", rekao je Spasojević.

Ispričao je da se sadržaj stavljao u providne PVC džakove, a oni u džakove za šut i da je bilo šest ili osam džakova. Nakon uništavanja tijela, Spasojević je dobio zadatak da ih vozi do Dunava da prospu ostatke. Tokom dana su, kako je rekao, u dvorištu kuće u Ritopeku palili najlone, noževe, sjekiru.

"'Skaj' telefon sam dobio pod Marka Miljkovića posle ubistva Gorana Veličkovića. Ostavio sam ga na zemljanom putu, oni su uzeli džakove, a Draganić je ponio kanticu sa benzinom i ranac. Sjećam se da su mi rekli kad skrenem na taj zemljani put da ugasim farove, da ne privlačim pažnju. Posle sam otišao po njih", dodao je.

Podsjetimo, suđenje kriminalnom klanu krenulo je juna ove godine ispočetka zbog promjene predsjedavajuće sudije. Okrivljeni su iznijeli odbranu, okrivljeni saradnici Srđan Lalić i Bojan Hrvatin su završili svoja svjedočenja, a sada je na redu Spasojević.

