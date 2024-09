Izraelska kopnena invazija na Liban mogla bi da izazove apokaliptične scene i potpuno ratno stanje, dok bi IDF mogao da se suoči sa trupama obučavanim od strane Britanije.

Izvor: Twitter/Hananya Naftali/Ilustracija

To je rekao ambasador bliskoistočne zemlje u Londonu, Rami Mortada, dodajući da njihove trupe ne bi "mirno posmatrale" ako bi Izrael izvršio invaziju ili "pokrenuo teški vazdušni napad", prenosi The Times.

Prošle noći, izraelski avioni su napali Liban sa više od 50 udara - uprkos pozivima na suzdržanost usred strahova od spirale sukoba u Bliskom istoku nakon nedelje eksplozija pejdžera i radio veza, što je zemlju dovelo u haos.

Bombardovanje je označilo najintenzivnije napade na Liban u poslednjih godinu dana, dok su se svjetski lideri okupili u Parizu da hitno pozovu na deeskalaciju.

Mortada je upozorio da je Hezbolah postao "moćna borbena snaga", rekavši da bi višefrontni rat u regionu mogao da radikalizuje nove generacije u Evropi.

Rekao je za medije: "Suočavamo se sa svim rizicima potpunog regionalnog sukoba i to je ono što smo neumorno pokušavali da izbjegnemo."

"Nadamo se da nećemo doći do toga, jer bi to bila apokaliptična scena za sve. Definitivno je apokalipsa za Liban, ali Liban neće biti jedini koji će pretrpeti u ovom ratu. To nas je nedavna istorija naučila. Zato sve napore treba usmjeriti na izbjegavanje takvog ishoda."

Diplomata je nastavio: "Postoji mnogo opasnih aspekata za Bliski istok koji bi mogli da se prošire čak i na Evropu i šire."

David Lemi je hitno pozvao britanske državljane da napuste region, uz strah da bi se "situacija mogla brzo pogoršati". Otkrio je da je razgovarao sa premijerom Libana, Najibom Mikatijem, i "izraziо svoju duboku zabrinutost zbog rastućih tenzija i civilnih žrtava."

Bijela kuća je izjavila da je diplomatsko rješenje ostvarivo i hitno potrebno, a portparol je rekao na brifingu da su "uplašeni i zabrinuti zbog potencijalne eskalacije".

Intenzivni napadi uslijedili su nakon prethodnih napada tokom nedelje, koje su Liban i Hezbolah pripisali Izraelu, a koji su uništili Hezbolahove radio uređaje i pejdžere, ubivši 37 ljudi i ranivši oko 3.000 u Libanu.

U kasnoj operaciji u četvrtak, izraelska vojska je izjavila da su njeni avioni pogodili stotine cijevi višecevnih raketnih bacača u južnom Libanu, koje su bile spremne da budu ispaljene ka Izraelu, a napad je trajao dva sata.

Bombardovanje je uključivalo više od 52 udara širom južnog Libana posle 21 čas, izvjestila je libanska državna novinska agencija NNA.

Izvor: Printscreen

Tri libanska bezbjednosna izvora su rekla da su ovo najjači vazdušni napadi od početka sukoba u oktobru.

Nije bilo izvještaja o žrtvama.

Izraelska vojska je obećala da će nastaviti napade na Hezbolah i rekla da su njeni udari tokom četvrtka pogodili oko 100 raketnih bacača, kao i druge ciljeve u južnom Libanu.

U TV obraćanju juče, vođa Hezbolaha Hasan Nasralah je rekao da su eksplozije uređaja u utorak i srijedu "prešle sve crvene linije".

"Neprijatelj je otišao dalje od svih kontrola, zakona i morala," rekao je, dodajući da se napadi "mogu smatrati ratnim zločinima ili objavom rata".

Dalje je priznao da je zabranjena teroristička grupa pretrpjela "neviđeni" udar kada su eksplodirali komunikacijski uređaji hiljada operativaca.

Opisujući napade kao "masakr" i mogući "akt rata", Nasralah je rekao da će Izrael suočiti sa "teškom odmazdom i pravednom kaznom, tamo gdje to očekuje i tamo gdje to ne očekuje".

Međutim, dok je imao svoje televizijsko obraćanje, mogli su se čuti izraelski borbeni avioni koji su probijali zvučnu barijeru iznad Bejruta.

Hezbolah, koji podržava Iran, je saveznik palestinske militantne grupe Hamas, koja se bori u Gazi od napada 7. oktobra na Izrael.

Tokom skoro godinu dana, fokus izraelske vatre bio je na Gazi, ali su se njene trupe takođe suočavale sa gotovo svakodnevnim sukobima sa Hezbolahovim militantima duž sjeverne granice.

Razmjene vatre naterale su desetine hiljada ljudi s obe strane granice da napuste svoje domove.

Nasralah je obećao da će nastaviti borbu Hezbolaha protiv Izraela sve dok se ne postigne primirje u Gazi. Hamas je pozdravio ovu podršku.

Hezbolah je saopštio da je 25 njegovih članova poginulo u eksplozijama, dok je izvor blizak grupi rekao da je najmanje 20 ljudi poginulo kada su im eksplodirali radio uređaji.

Ministar spoljnih poslova Abdalah Bou Habib rekao je da je "očigledni napad na suverenitet i bezbjednost Libana" opasan razvoj događaja koji bi mogao da "signalizira širi rat".

Govoreći uoči sastanka Savjeta bezbjednosti UN o napadima zakazanog za petak, rekao je da je Liban podnio tužbu protiv "sajber-terorističke agresije Izraela koja predstavlja ratni zločin".

Iranska Revolucionarna garda rekla je da Izrael očekuje "razoran odgovor fronta otpora" nakon eksplozija, koje su povrijedile ambasadora Teherana u Bejrutu.

Američki sekretar za državnu politiku Entoni Blinken, koji pokušava da spasi napore za primirje u Gazi i sporazum o oslobađanju taoca, pozvao je sve strane na uzdržanost.

"Nepredviđene akcije bilo koje strane koje bi ugrozile cilj primirja u Gazi ne želimo da vidimo," rekao je, dok se pridružio evropskim ministrom spoljnih poslova u Parizu kako bi razgovarali o rastućoj krizi.

Portparolka za štampu Kari Žan-Pjer izjavila je da predsjednik Džo Bajden i dalje vjeruje da može doći do diplomatskog rješenja između Izraela i Hezbolaha. "Vjeruje da je to ostvarivo," rekla je na brifingu.

Palestinski predsjednik Mahmud Abas, u Madridu, pozvao je na novu mirovnu konferenciju s ciljem okončanja izraelsko-palestinskog sukoba.

Izrael se nije direktno oglasio o detonacijama pagera i radio uređaja, koje bezbjednosni izvori smatraju da su vjerovatno izveli pripadnici izraelske obavještajne agencije Mosad. Ova tajanstvena organizacija ima dugu istoriju sprovođenja sofisticiranih napada na stranoj teritoriji.

Libanska misija pri UN-u je u pismu Savetu bezbjednosti navela da je Izrael odgovoran za aktiviranje uređaja putem elektronskih poruka i eksploziva koji su bili usađeni u njih prije nego što su stigli u Liban, u skladu sa teorijama koje su se pojavile nakon eksplozija.

Savjet bezbjednosti UN-a, koji broji 15 članova, sastaje se sjutra povodom eksplozija. Libanski premijer Najib Mikati pozvao je Savjet bezbjednosti da zauzme čvrst stav kako bi zaustavio "agresiju" Izraela i "tehnološki rat".

Izraelski ministar odbrane Joav Galant izjavio je kasno u četvrtak da će Izrael nastaviti vojne akcije protiv Hezbolaha.

"U novoj fazi rata postoje značajne prilike, ali i značajni rizici. Hezbolah osjeća da je progonjen i niz vojnih akcija će se nastaviti," rekao je Galant u saopštenju.

"Naš cilj je da obezbjedimo siguran povratak sjevernih zajednica Izraela u njihove domove. Kako vreme prolazi, Hezbolah će plaćati sve veću cijenu," dodao je Gallant.

Premijer Benjamin Netanjahu je okupio svoj uži krug ministara na konsultacije, saopštila je izraelska televizija Channel 13.

Dva izraelska vojnika poginula su u borbama u četvrtak na sjeveru Izraela, saopštila je izraelska vojska.