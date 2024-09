Skoro da je javna tajna da Izrael stoji iza prepariranja pejdžera i voki-tokija pripadnika Hezbolaha i masovnih napada sa civilnim žrtvama. Da li sada prijeti otvoreni rat sa Libanom?

Izvor: Mostafa Alkharouf / AFP / Profimedia

Najmanje dvadeset mrtvih i oko 450 ranjenih u seriji eksplozija voki-tokija i pejdžera - to je bilans krvave srijede u Libanu, nakon jednako krvavog utorka kada su eksplodirali pejdžeri. U sredu je među stradalima bilo najmanje dvoje male djece.

Prethodnog dana je poginulo najmanje 12 ljudi i bilo je blizu tri hiljade ranjenih, veliki broj njih su pripadnici šiitske paravojske Hezbolah. Među pogođenima je bio i ambasador Irana u Libanu Modžtaba Amani. To je bilans masovnih istovremenih eksplozija aparata u različitim djelovima Libana.

Hezbolah je upotrebljavao pejdžere, telekomunikacione aparate koji primaju poruke, zato što je, za razliku od mobilnih telefona, kod njih nemoguće utvrditi lokaciju. Prema medijskim izvještajima, pretpostavlja se da je Izrael pošiljku pejdžera marke "Gold Apollo" neprimjećeno zaustavio, napunio eksplozivom, i vratio na redovni put. Pejdžeri su, baš kao i voki-tokiji, bili namijenjeni Hezbolahu, koji sada, jednako kao i Iran, optužuje Izrael za ova zbivanja.

Izraelska operacija?

Izrael doduše do sada nije zvanično preuzeo odgovornost za ove akcije, ali one su se desile u kontekstu sukoba u kojem se od 7. oktobra prošle godine nalaze Izrael i Hezbolah. Tada je Hamas, koji je u EU, SAD i nekim drugim zemljama označen kao teroristička organizacija, upao na izraelsku teritoriju i ubio 1.200 ljudi i uzeo oko 250 talaca.

Iz solidarnosti sa Hamasom, Hezbolah je gađao ciljeve na sjeveru Izraela. Potom su 60.000 Izraelaca napustili mjesta u kojima su živjeli. A 110.000 ljudi je pobjeglo iz južnih delova LIbana. Izraelski mediji smatraju da iza eksplozija pejdžera stoji Izrael. Tako dnevni list Harec piše da je veoma kratkoročno odlučeno da se aktivira eksploziv u pejdžerima. Navodno je planirano da se to učini na početku većeg sukoba.

Ali, očito su neki pripadnici Hezbolaha primjetili da je pejdžer prepariran, pa je izraelska strana donijela odluku da odmah eksplodiraju. Prema pisanju izraelskih novinara pokazalo se da su "operativne jedinice Hezbolaha duboko prožete prepariranim pejdžerima i da su teško oštećene".

U tekstu u Harecu se još navodi: "To pojačava osjećaj nesigurnosti unutar organizacije i moglo bi da u bliskoj budućnosti potkopa njen komandni i kontrolni sistem". A onda se, samo dan kasnije, sve ponovilo sa voki-tokijima koji su, navodno, do Hezbolaha stigli isto kad i pejdžeri, prije oko pet mjeseci.

Neuspjeh diplomatije

Gil Mursijano, direktor izraelskog Instituta za regionalnu spoljnu politiku, kaže da je iz izraelske perspektive operacija izvedena zbog toga jer diplomatski dogovor sa Hezbolahom nije na vidiku. Doduše, pejdžeri su aktivirani ranije nego što je planirano.

"Ali u pogledu neriješenog sukoba, koji će se vjerovatno proširiti, operacija bi trebalo da Hezbolahu stavi do znanja da Izrael trenutno stanje već shvata kao otvoreni rat. A spremnost na eskalaciju je dio rata. Ne radi se samo o tome da se iskoristi jedna operativna mogućnost. Već Izrael pokazuje da će preduzeti sve zamislive mjere, kako bi ograničio borbenu moć Hezbolaha", kaže Mursijano.

Nešto slično je u srijedu nagovestio izraelski ministar odbrane Joav Galant, navodeći da se ratne operacije pomeraju ka sjeveru. On je čestitao vojsci i službama, rekavši da su rezultati "impresivni", ali nije konkretno pominjao eksplozije u Libanu. Novinar Roni Čatah živi u Bejrutu i uređuje sajt "The Beyruth Banyan". On kaže da nije jasno kako će reagovati Hezbolah, ali pretpostavlja da, uprkos civilnim žrtvama i velikoj patnji, neće biti akcije odmazde u velikom stilu.

"Posle 7. oktobra se obije strane ustručavaju da ponove scenario iz jula 2006. (jednomjesečni rat Izraela i Hezbolaha) ili iz libanskog rata 1982. godine. Hezbolah neće učiniti ništa što bi moglo da proširi rat izvan toga", kaže on.

Uloga sjedinjenih Država

Akcija je izvedena u trenutku kada je u region doputovao Amos Hohstajn, politički savjetnik američkog predsjednika Džoa Bajdena. U okviru pokušaja da spriječi rat Izraela i Hezbolaha razgovarao je početkom nedelje sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom, premijerom Benjaminom Netanjahuom i ministrom odbrane Galantom.

Namjeravao je da uvjeri izraelske političare da ne preduzimaju veće akcije protiv Hezbolaha, a potom da i u Libanu razgovara sa državnim vrhom, koji bi onda, prema planu, trebalo da se dogovori sa Hezbolahom. Očito gost iz Vašingtona nije bio upućen u planove sa pejdžerima. Međutim, izraelski ministar odbrane Galant je obavijestio svog američkog kolegu Lojda Ostina o udaru koji je ubrzo potom i uslijedio.

Gil Mursijanio kaže da ova akcija ne opterećuje odnose Izraela i Sjedinjenih Država. "Amerikanci su izjavili da nisu bili obavješteni o akciji. Njima je važno da budu posrednici u regionu". Roni Čatah ipak smatra da Vašington u ovom slučaju ima problem, jer im nedostaje partner kojem bi se obratili.

"Nema predstavnika, političara, koji bi bio u stanju da okonča konflikt i to na način koji bi koristio zemlji. Isto tako nijedan od tih političara nije u stanju da utiče na Hezbolah da popusti. I obrnuto, čini mi se da Izrael ne uzima uvijek u obzir američke interese", kaže on. Ne zna se kako će sve ovo dalje da se odvija. Izraelski dnevni list Harec ne pokazuje previše optimizma: "Napad koji se pripisuje Izraelu otkrio je slabosti Hezbolaha i ponizio njegove vođe. Ta vrsta događaja na Bliskom istoku ne vodi mirnom kraju".