Vladimir Putin je upozorio da bi Rusija mogla da uzvrati ako vjeruje da su se zapadne zemlje direktno miješale u rat u Ukrajini.

Izvor: Profimedia/Sergey Guneev / Sputnik

Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je zapadne zemlje da poduzimaju "vrlo ozbiljan i opasan korak" isporukom oružja Ukrajini, što bi moglo dovesti do toga da Moskva naoruža njihove neprijatelje.

U ratu protiv Rusije, Ukrajina se u velikoj mjeri oslanja na oružje koje isporučuju zapadni saveznici. Prošle nedjelje je američki predsjednik Džo Bajden dao dozvolu Kijevu po prvi put da upotrebi američko oružje za napade unutar ruske teritorije, nakon što je nekoliko evropskih zemalja učinilo isto.

"Snabdijevanje zone sukoba oružjem je uvijek loša stvar", rekao je Putin urednicima međunarodnih novinskih agencija na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

Izvor: MIKHAIL METZEL / AFP / PROFIMEDIA

"Pogotovo ako je u kombinaciji sa činjenicom da oni koji ih snabdijevaju ne samo da snabdijevaju oružjem, već i njime upravljaju", dodao je on.

Putin je takođe upozorio da bi Rusija mogla da uzvrati ako vjeruje da su se zapadne zemlje direktno miješale u rat.

"Na kraju, ako vidimo da su se ove zemlje uključile u rat protiv nas, zadržavamo pravo da postupimo na isti način", rekao je on.

"To dovodi do ozbiljnih problema. Ako neko misli da je moguće snabdijeti ratnu zonu takvim oružjem da bi napao našu teritoriju i stvarao probleme za nas, zašto mi nemamo pravo da uradimo isto. Zašto Rusija ne bi imala pravo da svoje oružje iste klase isporučuje onim regionima svijeta gdje će biti napada na osjetljive objekte onih zemalja koje to isto rade protiv Rusije", upitao je on.

"Rusija će poboljšati sisteme PVO kako bi uništila dolazeće rakete"

Ukrajinska vojska počela je da koristi raketne sisteme HIMARS koje su isporučili SAD za gađanje ruskih sistema protivvazdušne odbrane, skladišta oružja i drugih ciljeva na ruskoj teritoriji, rekao je član ukrajinskog parlamenta za CNN.

Zamjenik predsjednika Odbora za nacionalnu bezbjednost, odbranu i obavještajne poslove ukrajinskog parlamenta Jehor Černijev rekao je da je američko oružje omogućilo "značajno smanjenje granatiranja Harkova ruskim raketama S-300".

Izvor: YouTube/Screenshot/WION

Putin je rekao da će Rusija poboljšati sisteme protivvazdušne odbrane kako bi uništila dolazeće rakete. Posebno je kritikovao Berlin.

"Pojava njemačkih tenkova u Ukrajini rezultirala je etičkim šokom u Rusiji, gdje je odnos prema Nemačkoj ranije bio veoma dobar. Sada, kada kažu da će se pojaviti još raketa koje će pogoditi ciljeve na ruskoj teritoriji, to, naravno, na kraju uništava rusko-njemačke odnose", dodao je rekao je Putin.