Kako prenose strani mediji, Melanija Tramp osvetila se Donaldu Trampu nakon afere koju je imao sa glumicom iz filmova za odrasle, Stromi Danijels.

Izvor: Profimedia

Bivši američki predsjednik Donald Tramp proglašen je krivim za falsifikovanje dokumenata za prikrivanje isplata za ućutkivanje zvijezde filmova za odrasle Stormi Danijels uoči izbora 2016. godine. Njujorška porota je proglasila Trampa krivim po 34 tačke optužnice, čime je postao prvi američki predsjednik koji je osuđen. Tramp negira krivicu, a branioci su najavili ulaganje žalbi.

Prijeti mu maksimalna kazna od četiri godine zatvora, a Stromi Danijels sa kojom je Donald Tramp prevario suprugu Melaniju Tramp, poslala je javnu poruku bivšoj prvoj dami SAD. Ta afera je umalo razorila njen brak, a ona je u jeku skandala našla načina da se osveti nevjernom suprugu.

"Ne znam kakav je dogovor između njih, ali Melanija treba da ga ostavi. Ne zbog onog što je on učinio sa mnom ili drugom ženom, već zato što je osuđeni kriminalac. Dokazano je da je nasilan, dokazano je da je odgovoran za s*ksualni napad i proneveru poreza i sad je kriminalac", rekla je Stormi za Mirror.

Izvor: Instagram/thestormydaniels

Afera se dešavala dok je Melanija Tramp bila u drugom stanju. Ta kontroverzna veza počela je godinu dana nakon vjenčanja poznatog para. Bivši portparol Bele kuće Stefani Grejem rekla je autorki knjige "American Woman: Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden" Kejti Rodžers kako je Melanija reagovala na izdaju svog muža.

Prema njenim riječima, Melanija Tramp je namjerno u jeku tog skandala, koji je buknuo mnogo godina kasnije, nakon što je Donald Tramp postao predsjednik Amerike, odustala da ga prati na službenom putovanju u inostranstvo: "Mislim da je bila ljuta na Trampa i htjela je da bude malo ponižen time što ga ona nije pratila", rekla je Stefani Grejem. U knjizi se navodi da je Melanija Tramo skrivala svoja prava osjećanja dok se iza kulisa odigravala drama.

"Prva dama je htjela da prenese svoj bijes predsjedniku", dodala je Grejem. Predstavnik Melanije Tramp za štampu nije želio da komentariše ovakve navode za Pages six.

Navodi se i da je bijesna Melanija Tramp provela je nekoliko noći u otmenom hotelu u Vašingtonu kako bi se držala dalje od Bijele kuće kada su se pojavile vijesti da je tadašnji američki predsjednik platio Stormi Danijels za ćutanje o njihovoj vezi na jednu noć - "To je upravo ono čega se Donald Tramp plašio kada je 15 mjeseci prije toga platio Stomi 130.000 dolara. Tramp je bio izvan sebe od straha da će Melanija saznati detalje njegove diskrecije. Znao je kakve bi mogle da budu posledice i učinio bi sve što je mogao da to zataška", rekao je izvor blizak bivšem predsjedniku za Daily mail.

Kada je "Volstrit žurnal" 2018. pisao o slučaju Danijels, Melanija Tramp nije imala dilemu, željela je da se odvoji od Bijele kuće. Intervju sa Stormi Danijels obavljen je 2011. a magazin je čuvao taj razgovor sedam godina. Ona je ispričala sve o susretu sa Trampom 2006. u hotelskoj sobi u kockarnici u Nevadi nakon dobrotvornog golf turnira slavnih. Danijels je napomenula da može da opiše intimne djelove Trampa: "S*ks nije bio ništa posebno. Nije želio da me veže lancima za krevet ili tako nešto. Bila je to jedna pozicija", rekla je Stormi i dodala da je to bilo najgorih 90 sekundi u njenom životu.

Napomenula je da je Tramp bio oduševljen njome i da joj je rekao: "Kada možemo ponovo da se vidimo?". Melanija Tramp tokom prethodne godine dugo nije bilo u javnosti, ali izvori trvde da je uz supruga i da će ga podržavati tokom njegove predsjedničke kampanje za izbore 2024. kao i da je spremna da ponovo preuzme funkciju prve dame kako bi "ostavila trag u istoriji".

Izvor: POOL / Getty images / Profimedia