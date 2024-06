Upozorio da bi time Amerika došla do TAČKE PUCANJA

Izvor: Profimedia

Donald Tramp, bivši američki predsjednik, izjavio je da je "OK" sa tim da odsluži potencijalnu zatvorsku kaznu ili bude u kućnom pritvoru nakon istorijske presude kojom je proglašen krivim pod 34 tačke optužnice.

CNN podsJeća da je njegova krivica proglašena u vezi sa lažiranjem poslovnih dokumenata.

Ja sam OK s tim - kazao je Tramp u intervjuu za Fok njuz, prvom od prošlonedeljnog izricanja presude pred sudom u Njujorku.

On je to rekao kada ga je novinar upitao šta misli o potencijalnim kaznama.

Video sam onog dana da je jedan od mojih advokata bio na televiziji i rekao: "O, ne, ne želite to da uradite jednom predsjednku". Ja sam mu kazao: "Ne treba da se moli nizašta". Mislim da javnost to (zatvorsku kaznu) ne bi istrjpela. Nisam siguran da bi se javnost založila za to. Mislim da bi za javnost bilo teško da prihvati to, znate, u nekom trenutku se dođe do tačke pucanja - poručio je Tramp.

Demokratama naklonjeni CNN navodi da je bivši republikanski predsjednik postao prvi nekadašnji šef Bele kuće koji je proglašen krivim za krivično djelo.

Tramp je takođe prvi predsjednički kandidat neke velike američke stranke kome je zbog krivičnog djela presuđeno usred kampanje za izbore koji se održavaju u novembru.

Podsjeća se da sudija Huan Merčan izricanje kazne Trampu zakazao za 11. jul.

Tada bi republikanski predsjednički kandidat mogao da bude osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu ili da bude poslat iza rešetaka na po četiri godine po svakoj od tačaka optužnice, a u maksimalnom trajanju od 20 godina.

CNN navodi da Tramp do izricanja kazne ostaje na slobodi.

On je u intervjuu za Foks njuz ponovio da nije učinio ništa loše i napao "bolesne" ljude koji su bili uključeni u proglašenje njegove krivice.

Ja se borim za Ustav - kazao je Tramp i dodao da je njegovoj porodici bilo "teže" nego njemu samom.

Konkretno je pomenuo suprugu Melaniju.

Ona je dobro, ali, mislim da je ovo bilo teško za nju. Mislim, ona je u redu. Ali... znate, ona mora da čita sva ta s*anja - rekao je Tramp.

Na pitanje u vezi sa mogućom političkom odmazdom koju bi mogao da potraži u slučaju pobjede na predsjedmničkim izborima ove jeseni, Tramp je rekao da, iako sama pomisao na taj uspjeh zvuči "prelijepo", ali i dodao da je "užasno teško kada vidite šta su oni učinili".

Ti ljudi su toliko zli, a u isto vreme zemlja bi mogla da se ujedini (zbog toga) - poručio je Tramp.

Politiko prenosi da je u jučerašnjoj emisiji Foks njuza gostovao i Majk Džonson, predsjedavajući Predstavničkog doma Kongresa, koji je bio konkretniji od Trampa po pitanju potencijalne republikanske odmazde zbog sudske presude njihovom predsjedničkom kandidatu.

On je tužilaštvo na Menhetnu optužio da je "federalnu vladu iskoristilo kao oružje" i poručio da će "uzvratiti" svime što Republikanske partija ima u svom arsenalu, ali i naglasio da će to biti "u okvirima zakona".