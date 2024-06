Ono što slijedi se NEĆE DOPASTI RUSIMA

Rat u Ukrajini isušuje fondove Kremlja, pa vlasti u Moskvi pokušavaju da pronađu nove načine za njegovo finansiranje.

Skaj njuz navodi da najavljeno povećanje poreskih stopa u Rusiji predstavlja najveći potres u sistemu oporezivanja u toj zemlji za poslednjih četvrt vijeka.

Odgovor na probleme sa finansiranjem ruskog rata u Ukrajini je novi progresivni porez na dohodak čija će meta biti bogataši, a planirano je i povećanje korporativnog poreza.

Navodi se da je predloge za povećanje poreza prvi iznio ruski predsjednik Vladimir Putin tokom kampanje za izbore za šefa države koji su održani u martu.

Izdavanja za vojsku su prešla osam odsto ruskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) i na njih je otišla skoro trećina ovogodišnjeg državnog budžeta.

Djeluje kao da je poreska reforma sredstvo za premještanje (fokusa) privrede sa putera na puške. Vlada više ne brine da li vi jedete dobro, već o tome da li proizvodite više pušaka - kazao je Aleksander Koljandr, viši saradnik Centra za analizu evropske politike.

Skaj njuz navodi da ova reforma donosi dramatičnu promenu u odnosu na raniju Putinovu poresku politiku.

Navodi se da je on 2001, ubrzo nakon što je postao predsjednik Rusije, uveo paušalnu stopu poreza od 13 odsto koja je opšte primjenjivana i većina Rusa je još od tada plaćala istu poresku stopu sve vrijeme.

Putin je tada uprostio raniju komplikovanu poresku politiku koju je malo ko poštovao, a šef Kremlje time ne samo da je povećao prihode od poreza, već i sopstvenu popularnost.

Navodi se da je 2021. uvedena veća poreska stopa od 15 odsto koja se odnosila na one koji godišnje zarade više od pet miliona rubalja (nešto više od 51.000 evra).

Sada rusko Ministarstvo finansija želi da smanji nivo primene te poreske stope koja bi obuhvatila godišnje zarade od 2,4 miliona rubalja (oko 24.500 evra) do pet miliona rubalja.

Ali, tu nije kraj, pošto se uvode i nove poreske kategorije, pa će oni koji godišnje zarađuju od pet do 20 miliona rubalja (do oko 204.000 evra) biti oporezovani po stopi od 18 odsto, oni kojima je zarada između 20 i 50 miliona rubalja (do oko 509.000 evra) plaćaće porez od 20 odsto, a onima koji godišnje prihoduju više od 50 miliona rubalja zarada će biti oprezovana po stopi od 22 odsto.

Po istom predlogu, korporativni porez će biti povećan sa 20 na 25 odsto.

Ukoliko predlog usvoji ruska Duma, promene poreske politike će stupiti na snagu naredne godine.

Vlada je objavila da će one unijeti u budžet dodatnih 2,6 biliona rubalja (oko 26,5 milijardi evra).

Kremlj je reformu ocijenio kao poštenu i poručio da će ona pogoditi tri odsto ukupne radne snage u Rusiji.