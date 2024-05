Ruski predsjednik Vladimir Putin imenovao je svog bivšeg tjelohranitelja Alekseja Djumina za sekretara Državnog savjeta, što je podgrijalo spekulacije o Djuminovom predsjedničkom potencijalu.

Izvor: Kurir / AP Mikhail Metzel

Putin je pomoćnika Djumina (51) u maju doveo u Kremlj da nadzire vojnu industriju, čime ga je približio centru moći.

Putinov dekret o Djuminovom imenovanju objavljen je juče na veb sajtu Kremlja, gdje nije navedeno više detalja o njegovoj novoj ulozi, prenio je Rojters.

“Ruska elita bruji o imenovanju Djumina za sekretara Državnog savjeta”, napisao je na Telegramu Sergej Markov, bivši savjetnik Kremlja i Putinov pristalica.

“To se tumači kao potvrda da je Djumin budući predsjednik Rusije, po Putinovom izboru”, rekao je Markov i dodao da je to nešto o čemu odavno kruže glasine.

Ne postoji javna debata niti pouzdane informacije o tome ko bi na kraju mogao naslijediti Putina (71), koji je tek započeo novi šestogodišnji mandat i očekuje se da će još dugo vladati, ali se njegova imenovanja pomno prate zbog znakova da li priprema potencijalnog kandidata koji će jednog dana preuzeti njegovu funkciju.

Na pitanje o Djuminovom imenovanju, Kremlj je saopštio da je to dio rotacije - on preuzima ulogu od Igora Levitina (72) te da će se baviti funkcionisanjem Državnog savjeta. Putin predsjedava savjetom i odavno se spekuliše da bi to tijelo moglo dobiti veći značaj.

U skladu da promjenama koje je Putin zagovarao 2020. godine, uloga Državnog savjeta, koji okuplja čelnike ruskih oblasti, prvi put je uvrštena u ustav. Politički analitičari su to protumačili kao pripremanje terena za to da vremenom postane moćnija sila.

Djumin je rođen u Kursku u zapadnoj Rusiji 1972, oženjen je i ima sina. Uprkos brojnim pojavljivanjima na televiziji tokom godina, njegovo ime nije poznato Rusima izvan oblasti kojom je vladao, ali je dobro poznat u političkim krugovima, vojsci i obavještajnim službama, piše Rojters.

Djumin je 2016. godine za list Komersant ispričao kako je, kao jedan od Putinovih tjelohranitelja, jednom prilikom upotrijebio pištolj da uplaši medvjeda iz jedne od predsjednikovih planinskih rezidencija dok je ruski lider odmarao.

Dobitnik najvišeg državnog odlikovanja Heroj Rusije, Djumin je 1995. postao član Federalne službe obezbjeđenja Rusije, koja je zadužena za bezbjednost elite Kremlja, i čuvao je Putina tokom njegovog prvog i drugog mandata.

“Bio sam dio grupe oficira koji su brinuli o bezbjednosti predsjednika i u Rusiji i u inostranstvu,” rekao je Djumin.

“Svako jutro sam počinjao raportiranjem predsjedniku o operativnim izvještajima. Morate imati informacije o regionima, o vanrednim situacijama. Ponekad sam morao da dajem instrukcije nekom ministru ili zadatak guverneru nekog regiona”.

Djumin, koji je igrao hokej na ledu sa Putinom, bio je zamjenik načelnika vojne obavještajne službe GRU kada je Rusija pripojila poluostrvo Krim 2014. godine. Kasnije je služio kao zamjenik ministra odbrane, a potom kao guverner Tulske oblasti koja igra veliku ulogu u ruskom vojno-industrijskom kompleksu.

Američko Ministarstvo finansija je 2018. uvelo sankcije Djuminu uz obrazloženje da je bio na čelu Snaga za specijalne operacije koje su “igrale ključnu ulogu u navodnoj ruskoj aneksiji Krima”.

On se našao i na britanskom spisku sankcija gdje je navedeno da je 2022. osnovao školu za obuku za korištenje dronova za operativce koji obavljaju misije u Ukrajini.

“Shodno tome, postoje osnovane sumnje da je Djumin učestvovao i nastavlja da učestvuje u destabilizovanju Ukrajine ili podrivanju ili ugrožavanju teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine,” saopštilo je britansko ministarstvo finansija.