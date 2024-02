Astronomi otkrili čudan objekat koji je pojeo planetu u našoj galaksiji.

Izvor: Vadim Sadovski/Shutterstock

Astronomi su otkrili čudnu ugašenu zvijezdu u svemiru za koju kažu da ima metalni ožiljak na površini, što je možda, navode oni, ostatak planete koju je progutala ova "zvijezda ubica". Davno ugašena zvijezda, bijeli patuljak, nazvana "WD 0816-310", nalazi se na udaljenosti od 63 svjetlosne godine od Zemlje.

Astronomi su ranije pretpostavljali da fragmenti planeta ili asteroida na kraju ravnomerno budu raspoređeni po njihovim površinama nakon što ih "pojedu", ali nova istraživanja, objavljena 26. februara u "The Astrophisical Journal Letters", otkrila su da su ostaci jednog takvog objekta ostali na mjestu snažnog magnetnog polja, stvarajući "metalni ožiljak" preko površine ugašene zvijezde.

"Poznato je da neki bijeli patuljci, dok se polako hlade, 'jedu' djelove planetarnih sistema u kom se nalaze", rekao je Stefano Bagnulo, astronom iz Opservatorije i planetarijuma Armag u Sjevernoj Irskoj. "Sada smo otkrili da magnetno polje zvijezde igra ključnu ulogu u ovom procesu, što je rezultiralo ožiljkom na površini bijelog patuljka."

Bijeli patuljak je astronomski objekat koji nastaje kada zvijezda male ili srednje mase završi svoj život. Ove zvijezde nisu dovoljno masivne da bi proizvele u svom centru temperature koje su potrebne za održavanje procesa nuklearne fuzije ugljenika u reakciji nukleosinteze. Nakon što ovakva jedna zvijezda, tokom njene faze sagorevanja helijuma, postane crveni div, ona će rasuti svoje spoljašnje omotače da bi od njih bila formirana planetarna maglina, a od preostalog dijela biće formirano inertno jezgro sastavljeno uglavnom od ugljenika i kiseonika.

Prema jednoj studiji iz 2001. godine, objavljenoj u časopisu "Publications of the Astronomical Societi of the Pacific", oko 97% zvijezda na Mliječnom putu, uključujući i sunce, predodređeno je da postanu bijeli patuljci. Ipak, strukture i mogućnosti ovih izuzetno gustih objekata ostaju misterija na mnogo načina.

Da bi istražili "WD 0816-310", istraživači su koristili ogroman teleskop u Čileu i pratili su ovog bijelog patuljka dva mjeseca. Primijetili su da se, kako se rotira oko svoje ose, metali na površini brzo menjaju i poklapaju se sa promjenama u magnetnom polju bijelog patuljka. Ovo zapažanje navelo je istraživače da misle da je polarno magnetno polje bijelog patuljka "spustilo" metalne ostatke jednog od "obroka" na jedan od magnetnih polova, što je ostavilo "ožiljak" na površini.

"Ovaj ožiljak je koncentrisani dio planetarnog materijala, koji se drži na mjestu zahvaljući istom magnetnom polju koje je navodilo fragmente koji su padali", rekao je Džon Landstrit, profesor emeritus na Univerzitetu Zapadnog Ontarija. "Ovako nešto ranije nije viđeno", dodao je on.