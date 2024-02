Prema projekcijama Europe Elects za Euractiv sredinom februara, rastu izgledi Fratelli d'Italia i Fratelli d'Italia i francuski Rassemblement National, dok Njemačka skreće nalijevo sa strankom na čijem je čelu Sahra Vagenkneht.

Izvor: Euractiv/PRINTSCREEN/YOUTUBE/EUROPEAN PARLIAMENT

Nakon što je u oktobru napustila tradicionalnu njemačku ljevičarsku partiju Die Linke, nova stranka Sahre Vagenkneht (BSV) je prvi put ušla u projekcije krajem januara sa tri mjesta i trenutno se predviđa da će osvojiti sedam.

Njen prirodni savez u Evropskom parlamentu je grupa Ljevica, zajedno sa Die Linke, za koju se trenutno predviđa da će pasti na tri mjesta, i Partija za zaštitu životinja, za koju se očekuje da će imati jedno mjesto.

Ako se BSV na kraju pridruži, velika popularnost Vagenknehtove povećala bi njemačku zastupljenost u grupi Ljevica u Evropskom parlamentu za 11 mjesta, pet više nego 2019, što je najviše u istoriji parlamenta.

Sada se predviđa da će grupa Ljevica imati 44 mjesta i, samo četiri mjesta je udaljena od grupe Zeleni/EFA, pa se tako bliži tome da postane šesta sila parlamenta.

Sa sedam mjesta, stranka Vagenknehtove postala bi vodeća stranka u ljevici, iznad irske Sinn Fein i La France Insoumise za koje se predviđa da će osvojiti po šest mjesta, što bi novoj njemačkoj ljevici obezbijedilo vođstvo grupe.

Tako bi suprotstavljena partija Die Linke bila stavljena u nezgodan položaj jer bi njen lider Martin Širdevan mogao da izgubi mjesto predsjednika Ljevice.

Sa druge strane spektra, krajnje desničarski AfD je izgubio četiri mjesta u poređenju sa projekcijama iz kasnog januara, na 18 mjesta.

Pad je uslijedio nakon višenedeljnih protesta protiv stranke krajnje desnice nakon što je sastanak sa neonacistima sredinom januara u cilju planiranja „remigracije" postao javan, što je možda i navelo birače da pređu u Vagenkneht.

Razlikujući se od Die Linkea, Vagenknehtova ima društveno konzervativniji i evroskeptičniji ton. Ta promjena, učinila je posebno popularnom kod krajnje desničarske AfD i konzervativnih glasača, ističu politikolozi.

Gledajući u centar, liberalni FDP je izgubio dva mjesta od poslednjih projekcija na četiri, što je za jedno manje u poređenju sa rezultatima iz 2019. godine.

Krajnja desnica nastavlja da pobjeđuje u Francuskoj i Italiji

Krajnje desničarski Rasemblement National Marine Le Pen osvojio je tri mjesta više u poređenju sa projekcijama od kraja januara, što potvrđuje stabilan rast od 2019. sa trenutno 22 na 29 mjesta, uključujući dva L'avenir francaise, krajnje desničarske stranke povezane sa RN.

Ovakvi rezultati bi učvrstili kontrolu Le Penove nad ID grupom, čije vođstvo trenutno pripada italijanskoj Legi. Predviđa se da će stranka Matea Salvinija osvojiti osam poslaničkih mjesta u odnosu na 28 u 2019.

S obzirom na opadajuću popularnost Lege, predviđa se da će Fratelli d'Italia italijanske premijerke Đorđe Meloni dobiti 25 mjesta, dva više nego u projekciji Euractiv-a za kraj januara.

Očekuje se da će Meloni, koja bi mogla da se kandiduje kao vodeći kandidat stranke na izborima, kako prenosi Korijere dela sera, potvrditi dominaciju svoje stranke nad ostalim italijanskim desničarskim snagama, dok će učvrstiti svoj uticaj u grupi evropskih konzervativaca i reformista (ECR).

Drugi ključni događaji u poslednje dvije nedelje

Grupa krajnje desnice Identitet i demokratija (ID) dobija jedno mjesto, do 92

Grupa ECR dobija tri nova mjesta, do 83, zahvaljujući inkorporaciji francuske krajnje desničarske Reconkuete

Liberalna grupa Renev Europe osvojila je dva mjesta, do 84.

Grupa Zeleni/EFA gubi tri mjesta, na 48.

Rumunska krajnje desničarska partija S.O.S, koja nastoji da se pridruži ID-u, gubi svoja dva predviđena mjesta, na nulu.