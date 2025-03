Trudna Nevena Božović: Pjevačica u osmom mjesecu, progovorila i o suprugu pilotu

Pjevačica Nevena Božović ponovo će se ostvariti u najljepšoj ulozi.

Izvor: Instagram/NevenaBozovicOfficial

Nevena Božović je već nekoliko godina u braku sa crnogorskim pilotom Nikolom Ivanovićem, kojeg je i upoznala na ljetovanju u Crnoj Gori. Par je 2021. godine dobio ćerku, a mediji sada pišu da je pjevačica ponovo u drugom stanju.

Nevena, koja je sa Moje 3 predstavljala Srbiju na Pjesmi Evrovizije je uspjela da sakrije vijest o trudnoći o javnosti, a sada je otkrila i da je ova trudnoća drugačija od prve.

"Svakako iskustvo da sada znam šta me čeka i da znam možda bolje da se nosim s tim", rekla je Nevena za "Ljepotu i zdravlje" i dodala da je majčinstvo promijenilo njen pogled na život.

"Kada dobijete dijete, sve se promijeni, pa tako i sama motivacija za stvaranjem. Uvijek sam smatrala sebe ambicioznom i posvećenom, ali onda tek vidite da može još više od toga. Dobijete jednu životnu motivaciju koja vas pokreće svakog dana, svakoga jutra kada otvorite oči".

Govoreći o svom odnosu sa suprugom, Nevena je istakla da imaju iste prioritete i želje, te da je njihov odnos temeljen na međusobnoj podršci.

"Moj suprug i ja imamo iste prioritete, principe i želje. Imam njegovu podršku u svemu, kao i on moju, tako da zajedništvo u svemu kod nas dođe krajnje prirodno - na taj način lakše prolazimo kroz sve izazove i dobro se razumijemo", zaključila je Nevena.

Ko je Nikola?

Par se vjenčao u Budvi, gdje i sada žive, a pjevačica je u nekoliko navrata isticala da se trudi da život na primorju što bolje izbalansira sa svojim poslovnim obavezama u Beogradu. Svoj privatni život vješto krije od očiju javnosti, a kako život na relaciji Beograd - Budva zahtijeva mnogo vremena, otkrila je da joj Nikola nerijetko priskoči u pomoć i preveze je do željene destinacije.

"Nikada nisam imala strah od letenja, a pogotovo ne sada kad mi je suprug kapetan i često me on prebaci do Beograda. Ne krijem da sam ispunjena, pa često i kažem ponešto iz svog privatnog života. Ipak, po prirodi nisam osoba koja voli da govori o sebi i ne želim takav prostor u medijima. Jednostavno, ovako se bolje osjećam", objasnila je Nevena kroz smijeh.

Nevenin suprug je prije dvije godine uživao u društvu najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića. Nole je uživao na crnogorskom primorju, a fotografi su uhvatili njegovog oca Srđana kako uživa sa Nikolom. Đokovići su bili smješteni u hotelu koji je u vlasništvu Nevene i Nikole, a to nije ništa slučajno budući da su dugogodišnji prijatelji.

(Telegraf, MONDO)