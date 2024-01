Jozef Fricl je prvi put prikazan van zatvora dok traži uslovnu slobodu posle 15 godina iza rešetaka.

Jozef Fricl (88) uslikan je, poslije mnogo godina provedenih u zatvoru, u policijskom kombiju u 7.20 ujutru, a kroz zadnji dio Okružnog suda Landesgeriht su ga izveli i uveli u kombi. Kako piše The Sun, bio je u pratnji četiri policajca. Viđen je kako stiže u sud na saslušanje, u sklopu njegove ponude da bude oslobođen iz bezbjednog psihijatrijskog krila zatvora Štajn. Monstrum bi mogao da bude pušten da odsluži ostatak kazne u staračkom domu, nakon što je ustanovljeno da ima demenciju.

Osuđen je na doživotni zatvor 2009. godine nakon što je svoju ćerku Elizabetu zaključao u podrum svoje kuće u Amštetenu u Austriji na 24 godine i sa njom imao sedmoro dece. Ali on bi mogao da bude pušten već u martu ako sudovi smatraju da više ne predstavlja prijetnju.

Njegov advokat, dr Astrid Vagner, rekla je za Sun prije saslušanja: "Planiramo da ga pustimo iz zatvora u kojem se trenutno nalazi. On je u opasnom zatvoru i moramo da ga premjestimo u normalan zatvor, kako bi mogao da bude pušten u starački dom. Imamo novi psihijatrijski izvještaj koji kaže da on nije opasan ni za koga. Pomalo se bori sa demencijom, ali samo malo. Postojao je izvještaj da je izašao na kafu, ali to nije tačno — jer prvo što bi uradio kad bi izašao je da popije austrijsko pivo. On želi da nastavi sa procesom - i veoma je samouvjeren. Kaže da je to u Božjim rukama, ali i u mojim rukama. Gđa Vagner je dodala: "On očekuje da će današnje saslušanje imati pozitivan ishod, ali ne i da danas može da ide kući."

"Za ovo mora da se podnese nova prijava. To će se dogoditi uskoro, jer sam apsolutno ubjeđena da se on veoma intenzivno bavio svojim postupcima – kao što je završetak terapije i tako dalje i veoma se kaje zbog njih." Tokom suđenja, Fricl se izjasnio krivim za silovanje, lažno zatvaranje, ubistvo iz nehata i incest. Fricl će steći pravo na uslovni otpust u martu ove godine prema blažim zakonima Austrije o kazni. Prema lokalnim zakonima, zatvorenici za koje se smatra da su spremni za uslovni otpust mogu biti pušteni na slobodu u zavisnosti od njihovog ponašanja i psihičkog i fizičkog stanja.

Ćerka i zatočeništvo

Fricl je svoju ćerku Elizabetu držao u zatočeništvu u novoizgrađenom podrumskom kompleksu, 24 godine, od 1984. On je drogirao i zlostavljao svoju ćerku, silovao je preko 3.000 puta i sa njom imao sedmoro dece. Takođe nije oklevao da baci u peć decu koja su umrla pri rođenju. Troje dece je u podrumu odgajala njihova majka, dok su još troje odgajali bolesni Fricl i njegova supruga Rozmari.

Fricl je ubedio svoju ženu da je njihova ćerka pobegla da se pridruži sekti. U okrutnom preokretu, natjerao je Elizabet da piše pisma Rozmari, tvrdeći da nije u stanju da brine o djeci, tražeći od nje da ih odgaja. Tek kada se Elizabetina najstarija ćerka, Kerstin, teško razbolela, njenom mučenju je došao kraj 2008.

U rijetkom činu milosrđa, Fricl je odvezao 19-godišnjakinju u bolnicu gdje je odmah prebačena na intenzivnu njegu. Nakon što je zabrinuta policija uputila apel za mamu devojčice, Elizabet je molila oca da je oslobodi. Bizarno, pristao je da je odvede u bolnicu gdje je uspjela da sama razgovara sa policijom otkrivajući užase koje je pretrpjela tokom godina. Njene prve riječi su bile: "Niko mi neće vjerovati". Elizabetino snimljeno 11-časovno svedočenje dovelo je do Friclove presude na doživotni zatvor. Elisabet i njena djeca sada žive pod drugim imenima nakon što su prošli kroz godine terapije.