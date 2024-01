U novom psihijatrijskom izvještaju o Friclu, koji pati od demencije, kaže se da on više ne predstavlja opasnost za javnost

Izvor: Profimedia

Josef Fricl, monstrum iz Austrije koji je svoju ćerku držao zatvorenu u podrumu 24 godine, silovao je i napravio joj sedmoro djece, može da bude premješten iz zatvora maksimalnog obezbjeđenja, javljaju austrijski mediji, prenosi Bi-Bi-Si. Fricl, koji sada ima 88 godina, osuđen je na doživotni zatvor 2009. godine nakon što su otkrića u tom slučaju šokirala svijet.

Austrijski emiter ORF izvještava da novi psihijatrijski izvještaj o Fritzlu, koji pati od demencije, kaže da on više ne predstavlja opasnost za javnost. To znači da sud sada može da odluči da li će biti premješten u redovni zatvor. Fricl se trenutno nalazi u visokobezbjednoj ustanovi za mentalno poremećene prestupnike u zatvoru Štajn u gradu Krems an der Donau.

U Austriji doživotni osuđenici mogu da podnesu zahtjev za uslovni otpust nakon što odsluže 15 godina kazne. Po tom zakonu, Fricl ove godine ima pravo da podnese zahtjev za uslovni otpust. Pravni stručnjaci kažu da je moguće da on dobije odobrenje. To znači da bi Fricl, koji je od tada promijenio ime, mogao da bude premješten u starački dom, piše Bi-Bi-Si.

Prošle godine je regionalni sud presudio da Fricl više nije opasan i da može biti prebačen u standardni zatvor, ali je Viši regionalni sud u Beču kasnije blokirao tu odluku.

Podsjetimo, slučaj Fricl otkriven je u gradu Amšteten 2008. godine i opisan je kao jedan od najgorih u austrijskoj kriminalnoj istoriji. Josef Fricl je osuđen za ubistvo jednog svog djeteta i za zanemarivanje, silovanje, incest i zarobljavanje njegove ćerke. Njegova ćerka i njena djeca su ipak poprimili nove identitete.

