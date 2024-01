Stručnjaci su zabrinuti zbog mogućnosti prelaska Jozefa Fricla u starački dom.

Izvor: Profimedia/PAUL PLUTSCH/US PRESS / Sipa Press

Svakog jutra, zatvorenik broj HNR90632 budi se u svojoj zatvorskoj ćeliji sa visokim stepenom bezbjednosti i brine o biljkama paradajza koje rastu na prozoru njegove ćelije. Nekoliko minuta kasnije, čuvari mu isporučuju doručak sa kafom, jajima, kobasicom i tostom sa sirnim namazom, zajedno sa gomilom suplemenata uključujući vitamin C, magnezijum i cink.

Izbjegava da izađe napolje iz straha da ga ne napadnu drugi zatvorenici, ali navodno bečku šniclu dijeli sa svojim jedinim prijateljem - ubicom kanibalom koji je ubio mađarsku prostitutku i od njenih ostataka napravio gulaš, piše The Sun.

Uvjeren je da mu je ćerka udata

Ovo je bizaran zatvorski život čudovišta Jozefa Fricla, koji je svoju ćerku držao zatvorenu u podrumu svoje kuće u Amštetenu u Austriji 24 godine – gdje mu je rodila sedmoro djece. Inženjer elektrotehnike Fricl osuđen je 2009. na doživotni zatvor zbog onoga što je uradio svojoj ćerki Elizabet Fricl, koja sada ima 57 godina. Uprkos svojim uvrnutim zločinima, bolesni otac bi mogao da bude pušten iz maksimalno obezbeđenog psihijatrijskog zatvora Štajn, u Kremsu, na rijeci Dunav, da odsluži ostatak kazne u staračkom domu nakon što je ustanovljeno da pati od demencije.

Lokalni mediji navode da je zbunjen, da vjeruje da je pop zvijezda i govori o posjetama rođaka koje se nikada nisu dogodile. Priča se da vjeruje da je Elizabet udata za teniskog asa Borisa Bekera. Njegov advokat Astrid Vagner kaže da se Fricl izolovao od svih osim od nje i svog jedinog prijatelja, ubice kanibala Alfreda, koji je osuđen na doživotnu kaznu jer je raskomadao 28-godišnju prostitutku i napravio čorbu od djelova njenog tijela. Ovo jezivo prijateljstvo odražava Fritzlovu zlokobnu prošlost.

"Ima sadistički trag"

Dok njegova advokatica Astrid tvrdi da bi "rado živjela s njim" jer on nema se**ualne nagone, britanski stručnjaci sumnjaju u to da li mu treba dopustiti da ostatak života živi u udobnosti staračkog doma. Klinički i forenzički psiholog Naomi Marfi kaže da pacijenti sa demencijom mogu da ispoljavaju otvoreno, neprikladno se**ualno ponašanje koje bi moglo da učini druge stanovnike domova ranjivim.

"Ovo je bio čovjek koji je po svaku cijenu udovoljavao svojim fantazijama i izgleda da je takvo razmišljanje postalo izraženije sa njegovom demencijom. Demencija može dovesti do toga da ljudi vrlo brzo postanu se**ualno dezinhibirani. Kako neko zaista zna da nema se**ualni nagon?", rekla je ona i objasnila kako je se** odigrao veliku ulogu u njegovom životu, pa se ne bi iznenadila da je to i dalje slučaj.

"Možda može da bude smješten u zatvor nižeg stepena bezbjednosti, ali mislim da starački dom nije pravo mjesto za nekoga ko je počinio ovu vrstu zločina. Vjerovatno ima sadističku crtu u svojoj ličnosti koja bi mogla da naškodi drugim stanarima. Možda koristi hodalicu, ali i dalje se može kretati i šta ga sprečava da naudi ranjivijim ljudima u tom okruženju?"

Spavaju sa otvorenim vratima

Ekspert je takođe doveo u pitanje psihološki efekat na Elisabet, koja sada živi u anonimnosti sa svojih šestoro djece, a sedmo dijete je umrlo ubrzo nakon rođenja. Elisabet je 1984. imala 18 godina kada ju je otac pozvao u podrum kuće, onesvijestio je peškirom natopljenim etrom i držao zaključanu više od dvije decenije.

Elizabet je pobjegla nakon što joj je Jozef dozvolio da odvede svoju najstariju ćerku u bolnicu kada se teško razboljela 2008. godine. Djeca, koja sada imaju između 20 i 34 godine, žive sa Elizabet u austrijskom selu sa novim identitetima. Rečeno je da spavaju u sobama sa stalno otvorenim vratima nakon iskustva u podrumu.

U ekskluzivnom intervjuu za The Sun preko svog advokata prošle godine, Fricl se pohvalio da će jednog dana ponovo vidjeti svoju porodicu i tvrdio je da je još uvijek oženjen suprugom Rozmari, koja se od njega razvela prije 11 godina. U izjavi za The Sun otkrio je svoj režim ishrane i vitamina, dodajući: "Takođe pijem puno vode tokom dana. Nedavno sam pročitao da je naučno dokazano da ljudi mogu da dožive 150 godina ako se dobro hrane i vježbaju. "Dakle, želim da doživim 130 godina - to je moj plan."