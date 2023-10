Nakon što ispiju kafu talog koriste kao podlogu za uzgoj.

Izvor: Youtube/Screenshot/PULP

Već je opšte poznato da su Skandinavci predvodnik održivog razvoja i zaštite životne sredine. Norveška već dozvoljava krstarenja ekološkim brodovima, Švedska toliko grčevito reciklira smeće da im ponestaje, pa mora da se uvozi iz drugih zemalja, a u Danskoj su, između ostalog, smislili nešto drugo. Interesantnom idejom istakla se kompanija "Beyond Coffee" iz Kopenhagena, koju sprovode brojna udruženja za zaštitu životne sredine i promociju eko stila života.

Pomislite samo koliko se dnevno popije kafe u svetu i koliko se taloga baci svaki dan - bilo u domaćinstvima ili u kafićima. Pa, dobro, šta sad? Taj ostatak je beskorisan i ionako nije štetan, možda bi većina nas pomislila.

Ali Danci kažu: "većina vrednih sastojaka kafe ostaje sadržana upravo u tom ostatku koji se nevoljno baca". Pošto su Danci jedni od vodećih svetskih ljubitelja kafe, ova kompanija radi sledeće: kupuju talog od kafe iz kafića koji bi inače bio bačen i koriste ga za uzgajanje bukovače!

I vi možete biti svoj odgajivač

Ohlađeni talog kafe mešaju sa micelijumom, vegetativnim delom pečurke koji se sastoji od razgranatih niti. Sve ovo se čuva u kontejnerima, a proces uzgoja traje četiri nedelje.Prvo se drže tri nedelje na toplom, tamnom mestu koje simulira zemljište u kome bi rasle u prirodi. Zatim se premeštaju na nedelju dana u hladnije prostorije sa visokom vlažnošću i više svetlosti. Tada pečurke bukovače počinju da niču.

Takođe primećuju kako je moguće uzgajati pečurke u više navrata koristeći isti sediment, a kada ga koriste, prosleđuju ga lokalnim poljoprivrednicima, koji mogu da nastave da ga koriste. Bukovače se uzgajaju na urbanoj farmi samo kilometar udaljenoj od prodavnice u kojoj se prodaju. Ali takođe možete kupiti micelijum i početni komplet od recikliranog materijala za kućne uzgajivače, tako da ih možete sami uzgajati u svom domu sa svog zemljišta. Za samo mesec dana imaćete svoje jestive bukovače.

Inače, kilogram bukovače u prodavnicama u Srbiji je oko 700 dinara.

Kako se ovaj oblik uzgoja pečuraka proširio širom sveta - pretpostavlja se da trenutno postoji pet hiljada inicijativa koje se time bave - ne morate da idete u "Beyond Coffee" po pečurke ili sastojke, ali ako ste u blizini, možete svratite po suvenir. To je šolja za kafu delimično napravljena od taloga kafe. "Ova šoljica ima miris kafe pre nego što je sipate u nju", zadovoljno kažu, a uzgajivači dodaju: "Sve je to pola nauka, pola umetnost!"