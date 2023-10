Od jednog Putinovog govora na Minhenskoj Bezbednosnoj Konferenciji je povučena direktna linija do ruske invazije na Ukrajinu.

Govor Vladimira Putina iz 2007. smatra se ključnim za razumijevanje njegove spoljne politike. Putin je bio svjestan da u publici sjede brojni vrhunski američki političari i diplomate pa je raspalio po Sjedinjenim Državama zbog američke hegemonije, arogancije i opasne sklonosti ka korištenju vojske. Od ovog govora vodi direktna linija do ruske invazije na Ukrajinu. Petnaest godina nakon Putinovog pojavljivanja na Bezbjednosnoj Konferenciji 2007, njegov rat će postati radikalni vrhunac njegovog otpora američkom primatu u Evropi. Barem on to tako vidi, piše njemački "Cajt".