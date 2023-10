Vladimir Putin je izjavio da je napad na bolnicu u Pojasu Gaze humanitarna katastrofa.

Izvor: Profimedia

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da smatra da sukob između Hamasa i Izraela neće eskalirati u širi rat.

Takođe je naveo da smatra da u tom delu sveta nema igrača koji su spremni da raviju konflikt. Ruski predsednik je komentarisao i napad na bolnicu u Pojasu Gaze navodeći da je to tragedija i humanitarna katastrofa, piše Gardijan.

"Što se tiče napada na bolnicu, tragedija koja se tamo dogodila je stravična. Stotine mrtvih i ranjenih je, naravno, katastrofa. To se dogodilo na lokaciji humanitarne prirode. Zato očekujem da će ovo biti signal da sukob treba što pre okončati. U svakom slučaju, potrebno je pokrenuti neke kontakte i razgovore", rekao je on novinarima nakon razgovora sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom u Pekingu.

Putin je naveo da ima utisak da glavni regionalni igrači na Bliskom istoku ne žele da se palestinsko-izraelski sukob produbi i eskalira do širih razmera. "Neophodno je tražiti jedinstvo palestinskog naroda", istakao je on i dodao da to treba da bude stvar samih Palestinaca.

Podsetio je da je Rusija oduvek zagovarala formiranje suverene palestinske države sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom.

