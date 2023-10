Trideset tri godine nakon ponovnog ujedinjenja Njemačke, nejednakosti u bogatstvu i dalje čine "najznačajnije razlike" između bivšeg Zapada i Istoka, rekao je komesar njemačke vlade Karsten Šnajder.

Izvor: EPA-EFE/FILIP SINGER

Dana 3. oktobra 1990. godine, bivši djelovi Njemačke Demokratske Republike (DDR) pridružili su se nadležnostima njemačkog ustava, zvanično ujedinivši zemlju nakon što je talas protesta srušio komunističku vladu Istočne Njemačke.

Ali tri decenije kasnije, rezultati komunističke ekonomske politike i dalje utiču na situaciju u istočnim djelovima zemlje.

Najznačajnije je da se te razlike mogu vidjeti u razlikama u bogatstvu, rekao je novinarima u srijedu (27. septembra) Karsten Šnajder (SPD/S&D), vladin komesar za Istočnu Njemačku.

Dok prosječno domaćinstvo u zapadnoj Nemačkoj posjeduje neto bogatstvo od 127.900 eura, u istočnoj Njemačkoj to je samo 43.400 eura, prema podacima njemačke centralne banke (Bundesbank) za 2021.

Međutim, "u ime Savezne vlade, ne mogu vam sada ništa reći o instrumentima da se tome suprotstavi", dodao je Šnajder, "jer je to jedna od tačaka koje su kontroverzne kada je u pitanju poreska reforma".

Ekonomisti poput Marsela Fračera, šefa njemačkog instituta za ekonomska istraživanja (DIV), pozvali su na reformu poreza na bogatstvo i nasledstvo kako bi se svakoj mladoj odrasloj osobi isplatilo "minimalno nasleđe".

Povećanjem oporezivanja na velika privatna nasledstva, svakom 18-godišnjaku bi se mogao isplatiti paušalni iznos od 20.000 eura, što bi mu dalo veću nezavisnost od roditelja pri odlučivanju o svom budućem obrazovanju ili životnom putu, što bi takođe pomerilo bogatstvo sa Zapada na Istok tokom vremena.

Dok Šnajder lično podržava takvu ideju, njemačka vlada to ne namjerava da učini. Svako povećanje poreza na bogatstvo blokirao je liberalni koalicioni partner FDP (Obnovi Evropu), rekao je on u srijedu.

"Lično, ja sam zagovornik više oporezivanja na osnovu bogatstva u Njemačkoj i smatram da je koncentracija bogatstva, bilo da se radi o gotovini, nekretninama ili u akcijama ili imovini kompanije, na kraju štetna", rekao je Šnajder.

Međutim, "u ovoj koalicionoj konstelaciji – sa FDP, to se može sasvim otvoreno reći, oni to vide sasvim drugačije – za to nema većine", rekao je Šnajder.

U koalicionom sporazumu vlade iz 2021. godine, njemački koalicioni partneri socijaldemokrata, zelenih i FDP uglavnom su ostavili netaknutu poresku politiku, pošto se dve veće stranke zalažu za progresivniji pristup, dok se protržišni FDP protivi povećanju poreza i poziva na smanjenje ukupnog oporezivanja.

Porez na bogatstvo u Njemačkoj nije ponovo uveden još od odluke Ustavnog suda iz 1995. godine kojom je tada ostvareni model bio u suprotnosti sa ustavom, ali sindikati i levičarski političari tvrde da bi to bilo pravno moguće.

Uticaj decenijske emigracije

Čak i tri decenije nakon legalnog ujedinjenja, istočni djelovi zemlje i dalje se suočavaju sa većim izazovima od bogatijeg Zapada, naglasio je Šnajder dok je predstavljao izveštaj o "stanju njemačkog jedinstva".

Jedan od najvećih problema je decenijski egzodus mladih iz istočnih delova zemlje, jer su plate znatno niže nego u zapadnoj Nemačkoj.

"Jedna generacija je praktično nestala", rekao je Šnajder, napominjući da je to rezultiralo velikim nedostatkom radne snage na istoku.

"Prema tome, integracija i imigracija ili čak povratna migracija u Istočnu Njemačku je centralni faktor za postizanje ekonomskog prosperiteta u budućnosti", rekao je on, napominjući da je upoznao mnoge ljude koji su odrasli u Istočnoj Njemačkoj i koji su se sada vratili nakon što su živeli u Zapadnoj Njemačkoj neko vrijeme.

Dok su ruralna područja istočne Njemačke izgubila skoro 15 odsto svog stanovništva između 1995. i 2015. godine, "ova situacija se sada u osnovi stabilizovala", rekao je Everhard Holtmann, politikolog na Univerzitetu Hale-Vitenberg, novinarima tokom prezentacije.

U poređenju sa početnim brojem stanovnika, broj stanovnika je sada manji, ali "ako je statistika takva da se trend opadanja ne nastavlja nesmanjeno, onda je i to konstatacija zbog koje se možemo osećati relativno samopouzdano".

BDP i dohodak po glavi stanovnika na Istoku kontinuirano se približavaju zapadnonjemačkim nivoima od 1990. godine, da bi 2021. dostigli nivo od 90 odsto u poređenju sa Zapadom.

Nije desnica problem samo Istočne Njemačke

Dok je istočna Njemačka uporište njemačke krajnje desničarske stranke AfD, Šnajder je naglasio da to "nije samo problem Istočne Njemačke”.

Sledeće godine u tri od šest saveznih država Istočne Nemačke (Lander) biće održani državni izbori, a AfD je favorit u anketama u sve tri.

Zapadnim Njemcima i dalje često nedostaje "prihvatanje druge pozicije i prihvatanje životnog iskustva i životnih dostignuća" njihovih istočnonjemačkih vršnjaka, a to se "relativno malo" promenilo tokom poslednjih decenija, rekao je Šnajder.