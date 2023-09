Za poskupljenje pivara krive poskupljenje sirovina kao što su hmelj, slad i ječam, kao i energente i satnice.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Cijene na čuvenom Oktoberfestu, koji se 188. put održava u njemačkom gradu Minhenu, nikada nisu bile veće, prenose njemački mediji, a prenosi feniks-magazin.de. Pivo na Oktoberfestu je ove godine u prosjeku skuplje za 6,12 odsto. Za poskupljenje pivara krive poskupljenje sirovina kao što su hmelj, slad i ječam, kao i energente i satnice.

Pivo ove godine košta između 13,20 evra (Museumszelt) i 14,50 evra (Käfer). Pšenično pivo u vinskom šatoru košta čak 17,40 evra. Kako prenose njemački mediji, poskupjela su i bezalkoholna pića. Litar vode sada košta 10 evra, a limunada od 8,20 do 12,40 evra po litru, prenosi Slobodna Dalmacija.

Novost ove godine su mašine sa besplatnom pijaćom vodom, koje se ne nalaze u šatorima, već van njih! Perece su dostupne za 3 do 4 evra. Organska piletina košta 20,50 evra. Pola patke košta i do 36,50 evra, svinjske kobasice do 20 evra, but je dobrih 25 evra, a špagete sa sirom možete da kupite za 20 evra.

U svim šatorima postoje meniji koji uključuju hranu i piće, tako da vaš ručak može da vas košta manje. Ulaznice za vožnje i razne aktivnosti poput ringišpila koštaju od 2,50 do 12,50 evra. Svaki utorak na Oktoberfestu je dan za djecu i porodice. Tada porodice mogu da uživaju u zabavi po nižim cijenama.

Oktoberfest je najveća nacionalna proslava na svijetu. Ove godine Oktoberfest traje dva dana duže, do 3. oktobra, kada Njemačka slavi Dan ujedinjenja, a organizatori očekuju šest miliona posjetilaca. Više od 600 policajaca i preko 2.000 članova privatnih obezbjeđenja zaduženo je za bezbjednost na Oktoberfestu.

BONUS VIDEO: