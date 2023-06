Sulejman je htio da obori Ginisov rekord u slaganju Rubikove kocke - jednom je uspio da to uradi za nekoliko sekundi.

Najmlađa žrtva tragedije na podmornici Sulejman Davud (19) namjeravao je da obori svjetski rekord u slaganju Rubikove kocke tokom putovanja podmornicom Titan do olupina Titanika. Njegovi prijatelji ispričali su koliko je bio impresivan u toj vještini. Pamtiće ga kao majstora u rješavanju čuvene mozgalice.

"Bilo je to prošlog Božića. U baru je bila poprilična gužva i Sulejman je složio Rubikovu kocku - uspio je da to uradi za nekoliko sekundi. Stvarno je bilo prilično impresivno. Pretpostavljam da bi nosio uvijek jednu sa sobom i radio to sve vrijeme, postao je tako brz u tome", ispričao je šta se dešavalo u baru u Glazgovu prijatelje sina pakistanskog milijardera Šahzade Davuda (Sulejmanov otac je takođe nastradao na Titanu, na putu do broda Titanik).

Ostali prijatelji su dodali: "Tako je tužno vidjeti ovo sada, bio je bistar dječak, tako pun života i zabavan. Imao je cijeli život pred sobom, u trenutku kada je to uradio u baru (slaganje Rubikove kocke), i naravno da nije znao šta će mu se dogoditi samo nekoliko mjeseci kasnije. To je strašno".

Još jedan prijatelj Sulejmana Davuda opisao ga je ranije ove nedelje kao majstora za Rubikovu kocku i nekog ko je bio veoma zabavan. Rješavanje Rubikove kocke u Glazovu zabeleženo je i snimkom.

Sin Šahzade i Kristin Davud, koji je pohađao Strathclyde Business School u Glazgovu, namjeravao je da na dubini oko 3.800 metara obori Ginosov rekord u slaganju Rubikove kocke, za šta se i prijavio prije polaska na put. Njegov otac koji je bio jedan od najbogatijih ljudi u Pakistanu, sa adresom u Velikoj Britaniji, ponio je kameru kako bi to i zabilježio. Tinejdžer je bio veoma uzbuđen zbog toga. Volio je da pokazuje tu svoju vještinu.

O tome se govori i u objavi njegove porodice, gdje je istaknuto sledeće: "Kolege ga se rado sjećaju kao visokog mladića koji je hodao okolo sa svojom voljenom Rubikovom kockom i osmijehom na licu. Volio je naučno-fantastičnu književnost i odbojku, ali njegova najveća vrlina bila je skromnost, što je bio pravi odraz kako su ga roditelji vaspitali".

Podmornica Titan nestala je 18. juna dok se spuštala ka olupini broda Titanik koja se nalazi na oko 3.800 metara pod morem, u blizini obale Njufaunlenda u Kanadi. U podmornici su bili britanski milijarder, pilot francuske podmornice, pakistanski biznismen i njegov 19-godišnji sin i izvršni direktor "Oušn gejta", kompanije koja upravlja Titanom. "Vjerujemo sada da su naš izvršni direktor Stokton Raš, Šahzada Davud i njegov sin Sulejman Davud, Hamiš Harding i Pol-Anri Naržole, nažalost izgubljeni", saopštila je u prošlog četvrtka kompanija "Oušn gejt".

O umijeću svog sina govorila je i Kristin Davud u intervjuu za BBC ističući da je Sulejman umio da složi Rubikovu kocku za 12 sekundi. Ona i njena ćerka Krstin naučiće ovu vještinu u čast svog sina odnosno brata. "Alina i ja smo rekle da ćemo naučiti slagati Rubikovu kocku. To će biti izazov za nas jer smo jako loše u tome, ali ćemo to naučiti".

Otkrila je i da namjerava da nastavi posao svog pokojnog supruga. "Bio je uključen u toliko stvari, pomogao je toliko ljudima i mislim da Alina i ja stvarno želimo da nastavimoto naslijeđe i stvorimo tu platformu kada se njegov rad nastavio, a to je vrlo važno i za moju ćerku". Šahzada Davud uputio se sa na podmornicu Titan na Dan očevaju očekujući najbolje putovanje u životu. Kristin je rekla da se njen muž radovao poput djeteta što će vidjeti olupinu Titanika. Pakistanski milijarder bio je ljubitelj ovog broda.