Bil Klinton je rekao da je 2011. godine razgovarao sa Putinom i da je mogao da pretpostavi šta slijedi.

Izvor: Profimedia

Bivši američki predsjednik Bil Klinton tvrdi da mu je Vladimir Putin još 2011. rekao da ga ne obavezuje memorandum iz Budimpešte koji garantuje teritorijalni integritet Ukrajine. Ovo otkriće postavlja pitanje da li su SAD i njeni evropski saveznici morali da budu spremniji za napad 2014. godine, kada je Rusija anektirala Krim i napala Donbas, navodi Gardijan.

Klinton je rekao da je razgovarao sa ruskim predsjednikom na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu 2011. On je ispričao kako je Putin pokrenuo pitanje memoranduma prema kojem su se Ukrajina, Bjelorusija i Kazahstan 1994. godine dogovorile da se odreknu nuklearnog arsenala koji su nasledili na svojoj teritoriji.

"Rekao mi je da i oni imaju svoje ekstremne nacionaliste"

Zauzvrat, Sovjetski Savez je obećao da će se njihov suverenitet poštovati "unutar postojećih granica". Potpisali su ga Boris Jeljcin u ime Rusije, Klinton u ime SAD i Džon Mejdžor u ime Ujedinjenog Kraljevstva, koje djeluje kao treći garant.

"Putin mi je 2011. godine, tri godine prije nego što je zauzeo Krim, rekao da se ne slaže sa sporazumom koji sam napravio sa Borisom Jeljcinom, prema kojem će poštovati teritoriju Ukrajine ako se odrekne svog nuklearnog oružja", rekao je Klinton tokom konferencije u Jevrejskom kulturnom i društvenom centru u Njujorku.

"Putin mi je rekao: 'Znam da se Boris slagao sa vama i Džonom Mejdžorom i NATO-om, ali to nikada nije prošlo kroz Dumu (ruski parlament). Imamo i svoje ekstremne nacionaliste. Ne slažem se sa tim i ne podržavam to i nisam vezan za to", nastavio je Klinton.

Putin je zauzimanje Krima pravdao promjenom vlasti u Kijevu

"Znao sam od tog dana, bilo je samo pitanje vremena", rekao je on o Putinovoj invaziji. Prije toga, ruski lider je već pokrenuo invaziju na Čečeniju 1999. i Gruziju 2008. godine. Nakon zauzimanja Krima 2014, Putin je tvrdio da Rusiju ne obavezuje Budimpeštanski memorandum jer su revolucija na Majdanu i promjena vlasti u Kijevu ranije te godine značili da je Ukrajina postala druga država.

"Nismo potpisali nikakve obavezujuće dokumente u vezi sa ovom zemljom", rekao je tada Putin. Međutim, njegov razgovor sa Klintonom sugeriše da je Putin odlučio da ne poštuje dogovor godinama prije pobune na Majdanu.