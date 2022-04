Vašington je više puta odbijao prijem Rusije u blok, rekao je Putinov portparol.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je komentar bivšeg američkog predsednika Bila Klintona o politici otvorenih vrata NATO-a prema Rusiji, tvrdeći da je Vašington onemogućio Moskvu da se pridruži Alijansi.

"Pouzdano znam da je američka strana više puta govorila o nemogućnosti takvog članstva. De fakto je rečeno da su vrata, naprotiv, zatvorena, jer je to suštinski nemoguće", rekao je Peskov novinarima u ponedeljak.

Ranije prošle nedelje, Bil Klinton je objavio članak u "The Atlantic-u" pokušavajući da opravda politiku svoje administracije o širenju NATO-a. Kaže da je ruskom rukovodstvu rekao da bi Moskva jednog dana mogla da se pridruži NATO-u. Klinton je rekao da je ovaj predlog izneo pokojnom bivšem predsedniku Borisu Jeljcinu, koji je vladao Rusijom između 1991. i 1999. godine, a potom i predsedniku Vladimiru Putinu.

"Ostavili smo otvorena vrata za eventualno članstvo Rusije u NATO-u, nešto što sam jasno stavio do znanja Jeljcinu i kasnije potvrdio njegovom nasledniku Vladimiru Putinu", napisao je bivši američki predsednik u tekstu objavljenom u "The Atlantic" u četvrtak.

Krajem februara, Putin se prisetio razgovora koji je vodio sa Klintonom o NATO-u 2000. godine, ali je njegov prikaz dao drugačiju sliku. Prema rečima ruskog predsednika, on je Klintona pitao kako će SAD reagovati ako Rusija uđe u NATO, a Putin je Klintonovu reakciju opisao kao "prilično uzdržanu". U intervjuu za BBC 2000. Putin je odbio da isključi potencijalno članstvo Rusije, ali samo "kao ravnopravnog partnera".

U svom tekstu, Klinton je branio širenje bloka na istok nakon raspada Sovjetskog Saveza.

"Nije me brinuo ruski povratak komunizmu, već povratak ultranacionalizmu, zamena demokratije i aspiracije za stvaranje imperije, poput Petra Velikog i Katarine Velike. Nisam verovao da će Jeljcin to učiniti, ali ko je znao šta će biti posle njega? Da je Rusija ostala na putu ka demokratiji i saradnji, svi bismo bili zajedno u suočavanju sa bezbednosnim izazovima našeg vremena: terorizmom; etničkim, verskim i drugim sukobima; i širenju nuklearnog, hemijskog i biološkog oružja. Ako bi Rusija odlučila da se vrati ultranacionalističkom imperijalizmu, prošireni NATO i rastuća Evropska unija bi ojačali bezbednost kontinenta", napisao je on.

Rusija je, u međuvremenu, više puta izjavila da posmatra širenje bloka kao pretnju nacionalnoj bezbednosti. NATO nastavlja da brani svoju "politiku otvorenih vrata" i tvrdi da je to čisto odbrambeni savez.

"U poslednje vreme, širenje NATO-a je kritikovano u nekim krugovima zbog provociranja Rusije, pa čak i postavljanja temelja za invaziju Vladimira Putina na Ukrajinu. Proširenje je svakako bila konsekventna odluka, za koju i dalje verujem da je ispravna", piše dalje Klinton.

Učinio sam sve što sam mogao da pomognem Rusiji da napravi pravi izbor i postane velika demokratija 21. veka.

Prema Kremlju, prezir Amerikanaca zbog zabrinutosti za bezbednost Rusije i odbijanje NATO-a da Moskvi pruži bezbednosne garancije, uključujući nesvrstavanje njenih suseda zapadnom vojnom bloku, isprovocirali su Rusiju da prizna nezavisnost ukrajinskih otcepljenih Donjecka i Luganska. republike i preduzmu vojnu akciju, pokrećući ofanzivu na Ukrajinu. Kijev i Zapad smatraju da je napad Moskve bio potpuno ničim izazvan.