Iako svoje ofanzivne aktivnosti Rusija trenutno fokusira na grad Bahmut, obaveštajni podaci pokazuju kako Rusi najveće napore ulažu u ojačavanje odbrambenih položaja na Krimu i Zaporožju.

Izvor: YouTube/VisuelPolitik/Printscreen

Bitka za Bahmut se ne smiruje, a prema podacima koje je objavio Generalštab ukrajinskih oružanih snaga ruske snage sistematski uništavaju delove grada za koje misle da ih kao strateško polazište u borbama koriste ukrajnski vojnici. Istovremeno, rusko ministarstvo odbrane tvrdi da njihove trupe neprekidno prave borbene pomake i zauzimaju strateški važne delove Bahmuta. Grad je mesecima poprište najžećih borbi, a cilj ruske agresije je, kako kažu ukrajinski državni organi, slamanje odbrane i zauzimanje šireg gradskog jezgra.

Bahmut je postao simbol brutalnosti ruske agresije na Ukrajinu, a u „slamanju“ odbrane najaktivnije su ruske paravojne snage Vagner na čijem čelu se nalazi blizak Putinov saradnik, Jevgenij Prigožin. Sam Prigožin, u poslednjih nekoliko sedmica, oglašavao se iz Bahmuta fotografijama i propagandnim video porukama, deljenim na društvenim mrežama, u kojima se hvalio uspesima u zauzimanju grada. Ali, od objave niza važnih Pentagonovih dokumenata u poslednjoj „aferi curenja“ postalo je jasno da očekivana ukrajinska kontraofanziva, za koju mnogi tvrde da je već počela, neće biti fokusirana na odbijanje ruskih snaga iz Bahmuta.

Jasno je, na šta upućuju mnoge analize vojne situacije na terenu, da ukrajinske snage računaju na rusku „zauzetost“ Bahmutom i da bi težište svog udara mogle premestiti na drugo mesto.

Napadi na sedam frontova

U analizi ISW-a koju je objavio američki magazin Njuzvik i iznešeno je stajalište kako ruske snage u Ukrajini izvode napade na sedam frontova, pa je prirodno očekivati da ukrajinski kontraudar dođe na jednoj od tih tačaka, ne nužno i u Bahmutu, kako se u javnosti uvriježilo mišljenje.

ISW ističe da ruske snage izvode ofanzivne operacije na pet borbenih frontova u Kupiansku, Lugansku, Bahmutu, na osovini Avdiivka-Donjeck i na petoj osovini – zapadnom Donjecku / istočnom Zaporožju. Istovremeno, te snage fokusiraju svoje napore na odbranu na dva fronta – istočno od Zaporožja i zapadno od Hersona. Zanimljivo je da iako svoje ofanzivne aktivnosti Rusija trenutno fokusira na grad Bahmut obaveštajni podaci, bazirani dobrim delom na preciznim setelitskim snimcima, pokazuju kako Rusi najveće napore ulažu u ojačavanje odbrambenih položaja na Krimu i Zaporožju.

Analiza satelitskih snimaka, koju su izvršili zapadni vojni stručnjaci, pokazuje da su ruski položaji najviše koncentrisani u blizini linija fronta u jugoistočnom regionu Zaporožja, na istoku i preko uskog pojasa zemlje koji povezuje poluostrvo Krim sa ostatkom Ukrajine. Većina vojnih stručnjaka očekuje da će glavni udar ukrajinske kontraofanzive biti na jugu, iako su najteže borbe poslednjih meseci bile koncentrisane na istoku, a posebno oko grada Bahmuta, stoji u opsežnoj Reutersovoj analizi stanja na ratištu.

Krim moguća meta kontraofanzive

Da je Krim moguća „meta“ planirane ukrajinske kontraofanzive smatra i publicista Vlado Vurušić pojašnjavajući da je u novonastalim okolnostima scenarij povratka celokupne okupirane teritorije za Ukrajinu postao sasvim realan i moguć.

"To je sigurno jedan od ciljeva – Krim – ukrajinske politike i Volodimira Zelenskog i cele ukrajinske vlasti sada u ovim okolnostima, jer time smatraju da je to ona završna priča kojom bi rat trebao završiti – oslobađanjem celokupne teritorije. Međutim, Krim je sigurno puno veći zalogaj nego Donbas i zato je velika priča oko toga da bi na južnom delu fronta, a to je baš tamo od Hersona prema Azovskom moru trebala zapravo biti majka svih bitaka ovog rata“, pojašnjava on, a prenosi Al Džazira.

Vurušić kaže da su ukrajinski planovi postali poznati javnosti nakon curenja Pentagonovih dokumenata iz kojih se jasno može vidjeti da

"Ukrajina namjerava da krene prema Azovskom moru odnosno gradu Meritopolju i Berdijansku, luke na Azovskom moru, čime bi napravili klin, razbili ruske snage, koje su na tom području i zatvorile kopnenu vezu Rusije sa Krimom“. To bi, prema njegovim riječima, bio “stvarno prelomni trenutak rata“.

Ono što cijeloj situaciji daje dodatnu dramatiku, pojašnjava Vurušić, jeste činjenica da je Rusija upoznata sa ukrajinskim planovima.

"To i Rusi znaju i Rusi se itekako tamo spremaju i pripremaju, ali ova vijest da su Ukrajinci prešli Dnjepar i da su snage prešle na drugu stranu rijeke pokazuje da zapravo Ukrajinci ozbiljno razmišljaju da naprave ofanzivu i proboj baš na tom pravcu“, kaže on.

Rusi će Krim braniti svim rapoloživim sredstvima

Vurušić objašnjava da će Rusi „sigurno Krim braniti svim raspoloživim sredstvima“ jer je taj deo Ukrajine anektiran još 2014. godine i u svijesti običnog Rusa „postao delom Rusije“.

"Donjeck i Herson Rusima, ono što se kaže, običnom Rusu, ne deluje kao deo Rusije, ali Krim je nešto što Rusi smatraju svojim, jer je tamo sjedište crnomorske flote i Rusi će učiniti sve da ga ‘ne izgube’. Oni su tamo uložili velika sredstva i to smatraju svojim delom“, pojašnjava.

Krim bi lako mogao biti „moneta za potkusurivanje“, kaže Vurušić, podsećajući da su prije samo nekoliko mjeseci Ukrajinci, razmatrajući uslove pod kojima bi mogli pregovarati o primirju, rekli kako su „o statusu Krima spremni da razgovaraju sledećih 20 godina“.

"Može se reći u toj nekoj svijesti, bar tada, oni su bili možda čak i spremni kalkulirati sa Krimom. Sada je ipak situacija malo drugačija. Oni cijelo vrijjeme govore ‘oslobodićemo cijelu Ukrajinu pa i Krim’, ali se tu sada stvari mijenjaju. To je zapravo situacija u kojoj će Krim sigurno igrati važnu ulogu. Rusi se tamo ukupavaju, oni su se jako dobro tamo utaborili, što bi se reklo, izgradili su vojne fortifikacijske utvrde, tako da će tu biti jako teško“, zaključuje Vurušić.