Počela je evakuacija Hersona!

Izvor: YouTube/France24 English

AFP izvještava da su proruski lideri u okupiranoj ukrajinskoj oblasti Herson počeli da evakuišu civile. Proruski lideri Hersona, koje je imenovala Moskva, kažu da su počeli evakuaciju civila iz Hersona, glavnog grada Hersonske oblasti. Evakuacija počinje u trenutku kada ukrajinske snage napreduju u kontranapadu na jugu, navodi AFP. Vladimir Saldo, proruski guverner okupiranog Hersona, izjavio je danas da je zabranio civilima ulazak u region na period od sedam dana.

Najavljena evakuacija do 60.000 civila

Podsjetimo, sinoć su proruski lideri okupirane Hersonske oblasti upozorili na predstojeću "tešku" situaciju zbog ukrajinskog kontranapada, koji očekuju "u bliskoj budućnosti". Moskva je sinoć potvrdila da će gradovi na desnoj obali reke Dnjepar biti evakuisani. Jutros je proruski lider Hersona Vladimir Saldo, kojeg je postavila Rusija, rekao da će između 50 i 60 hiljada ljudi biti prebačeno u Rusiju i na lijevu obalu Dnjepra.

#BREAKINGKremlin proxies in Ukraine's Kherson region begin evacuating civilianspic.twitter.com/KQTrLCVrBT — AFP News Agency (@AFP)October 19, 2022

Evakuacija će vjerovatno trajati šest dana, rekao je Saldo režimskoj ruskoj novinskoj agenciji TASS.

"Shvatite moje riječi ozbiljno"

Ranije je drugi proruski lider Hersona Kiril Stremousov rekao da će "bitka za Herson početi u bliskoj budućnosti". "Molim vas da moje riječi shvatite ozbiljno i shvatite da one znače najbržu moguću evakuaciju“, rekao je on u kasnonoćnoj objavi na Telegramu. On se jutros ponovo oglasio rekavši da se "situacija nije promijenila". "Odbrana perifernih dijelova Hersonske oblasti spremna je da odbije svaki napad ukronacističkih plaćenika", rekao je Stremousov.

"Ne isključujemo mogućnost granatiranja desne obale i zato molimo civile da pređu na lijevu stranu kako bi izbjegli žrtve", dodao je on.