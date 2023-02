Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da će ruskog predsjednika Vladimira Putina ubiti članovi njegovog najužeg kruga saradnika.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da će ruskog predsjednika Vladimira Putina ubiti njegov najuži krug saradnika, prenosi britanski "Telegraf". Ovo je ukrajinski predsjednik izjavio u dokumentarcu novinaru Dmitru Komarovu.

Zelenski je dodao da Rusiju pogađaju teške sankcije od strane Evropske unije i da će zbog toga Putinov režim postati još "osjetljiviji" i slabiji i time će isprovocirati "rivale da ga se otarase". Ukrajinski predsjednik je istakao da će Putinova slabost uskoro da se osjeti u čitavoj Rusiji.

"Sigurno će se dogoditi trenutak kada će se Putinova slabost osjetiti u Rusiji. Tada će mesožderi međusobno da se jedu. To je veoma važno i biće im potreban razlog da to opravdaju. Oni će to zapamtiti i pronaći će razlog da ubiju ubicu. Da li će raditi? Da. Kada? To ne znam", rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.