Prema najnovijem izvještaju nakon godišnjice rata u Ukrajini, ruska armija je navodno počinila blizu 90.000 ratnih zločina!

Izvor: Profimedia

Rat u Ukrajini ušao je u drugu godinu, a prema poslednjim izviještajima, ruska armija navodno je počinila blizu 90.000 ratnih zločina od početka sukoba, prenosi "Dejli Mejl". Navodno je ubijeno više desetina hiljada civila koji su prije smrti mučeni i silovani, kako žene tako i muškarci.

Ukrajinska vlada je prijavila sve zločine za koje ima saznanja koji su se dogodili od trenutka kada je rat u Ukrajini počeo 24. februara 2022. godine. Prema tvrdnjama onih koji su nekim čudom uspjeli da prežive, u južnom ukrajinskom gradu Hersonu je navodno počinjeno oko 8.000 ratnih zločina. Taj grad je navodno trpeo teror ruskih vojnika punih osam mjeseci dok ga nije oslobodila ukrajinska vojska.

Oni koji su preživjeli nazivaju "Putinove vojnike" monstrumima i krvoločnim životinjama. Navodno su otkrivene posebne komore u kojima su se gomilali zatvorenici koji su mučeni na jezive načine poput toga da ih nekoliko ruskih vojnika tuče, a nakon toga im se pušta struja kroz tijelo. Nekoliko ljudi je u svojim ispovijestima otkrilo detalje mučenja.

Ispovijesti žrtava i očevidaca

Svetlana Melnik (42) je žena koja radi na kiosku u Hersonu. U blizini njenog radnog mjesta nalazila se komora u zemlji odakle je nedeljama slušala vriske i zapomaganje zarobljenih vojnika i civila.

"Čula sam muškarce i žene koji su vrištali dok su imali maske na glavi kada su ih izvlačili napolje. Ovo mjesto je bio pravi pakao na zemlji. Rusi su monstrumi koji su ovdje došli i svi smo ih se bojali", rekla je Svetlana.

Prodavac Andrej Andriščenko (28) je bio zarobljenik 47 dana. Ruska vojska ga je uhvatila na ulici dok je crtao proukrajinske grafite. Andrej je preživio pravi pakao.

"Tukli su me stalno i stavljali su mi žice na genitalije i uši preko kojih su puštali struju. Šalili su se tako što su se pretvarali da zovu Zelenskog i Bajdena jer su žice na mojim ušima i genitalijama bile povezane sa starim telefonom. To je bio pravi pakao, izbili su mi više zuba kada su me tukli. Čak su postavili nož na patos pa su me tjerali da radim čučnjeve kako bi mi povrijedili zadnjicu i anus, mislio sam da ću umrijeti", tvrdi Andrej.

Nadia Kniaz (30) radi kao baštovan i njen muž je bio uhapšen jer je bio u ukrajinskoj vojsci. Ona je pila kafu u kafiću blizu svoje kuće kada su Rusi počeli da bombarduju njen rodni grad.

"Bilo je jako blizu, bilo je veoma strašno. Rusi su uhapsili mog muža jer je bivši pripadnik ukrajinske vojske. Stavili su mu povez na oči i počeli su da ga tuku, a potom su mu stavili pištolj na glavu i prijetili mu da će ga ubiti ako im ne otkrije sve što zna o ukrajinskoj vojsci. Nakon nekog vremena su ga ipak pustili. Željeli su da bude kolaborant ali je on to odbio. Ukrajina će dobiti ovaj rat, ali po kojoj cijeni? Previše ljudi je stradalo, Rusi su ovde godinu dana, puno vremena je prošlo otkad su nam donijeli teror", kazala je Nadia.

Andrej Jermak, direktor kancelarije predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, navodi da su razmjere ruskih ratnih zločina ogromni i mnogo veći čak i od nezvaničnih izvještaja. Prema njegovim riječima, u svakom oslobođenom selu i gradu ima mnogo dokaza mučenja i ubistava bez ikakvog suđenja. Ukrajinska vlada strahuje da je više hiljada žena brutalno silovano od početka rata.

Radnica u suši baru, Karina Tereškova (23), je bila silovana i mučena prije nego što su je ubili ruski vojnici. Nju i mnoge građane Buče su ruski vojnici mučili danima tokom marta 2022. godine. Njena majka Olena Derenko (42) pati i kune Rusiju svakog dana.

"Ona se borila za svoj život jer su joj iščupali nokte, a oni su bili prave životinje prema njoj. Mrzim sve Ruse i proklinjem ih. Plačem svakog dana, uzrokovali su nam toliko bola i patnje", rekla je Olega.