Zelenski je rekao da bi moglo da se desi da Putin napadne neku drugu zemlju.

Izvor: Youtube/The Telegraph/screenshot

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održao je danas konferenciju za novinare povodom godišnjice ruskog napada na Ukrajinu. "Naša pobjeda je neizbježna. Siguran sam u to. Opremljeni smo. Imamo motivaciju, osiguranje, prijatelje, diplomatiju", rekao je on.

On je rekao da želi da održi samit Ukrajine i zemalja Latinske Amerike na kome bi, kaže, lično prisustvovao "iako mu je veoma teško da napusti Ukrajinu". On je dodao da bi bilo dobro da na samitu učestvuju Indija i Kina.

"Dobro je što Kina priča o Ukrajini. Peking nema loše interese. Kako se navodi u saopštenju, Kina poštuje naš teritorijalni integritet. Ali pitanje je šta slijedi posle tih riječi. Pitanje je u koracima i kuda će oni voditi. Neki stavke u deklaraciji su mi razumljive, a sa nekima se ne slažem", rekao je Zelenski, misleći na kineski mirovni plan.

On je rekao da planira da se sastane sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom i da bi to bilo "korisno za obje zemlje i globalnu bezbjednost". "Koliko ja znam, Kina poštuje istorijski integritet. Stoga Kina mora dati sve od sebe da se Rusija povuče sa naše teritorije, jer to znači poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta", dodao je on.

Na pitanje novinara koji mu je trenutak iz rata bio najteži, Zelenski je odgovorio - masakr u Buči. "Buča. Taj trenutak kada smo oslobodili Buču. Ono što sam vidio. Bilo je strašno. Ono što smo vidjeli... Đavo nije negdje ispod nas - on je među nama", rekao je on.

Novinari su ukrajinskog predsjednika pitali da li postoji mogućnost da Rusija napadne neku drugu zemlju. "Nažalost, da. Vjerujem da je to moguće i da može da se desi. Putin želi da se pohvali uspjesima i pobjedama. To neće biti na prvoj liniji fronta u Ukrajini. Možda bi mogao da ima uspjeha u zemljama koje su bile pod uticajem Moskve prije rata ili sovjetskih vremena", rekao je Zelenski.

On je upozorio da će Rusija "napasti zemlje NATO-a ako SAD napuste Ukrajinu". On je odbacio tvrdnje ruskog Ministarstva odbrane da Ukrajina namjerava da preuzme kontrolu nad otcijepljenim Moldavskim regionom Pridnjestrovljem.