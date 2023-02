Mihail Hodorkovski, bivši ruski oligarh, sada ruski disident je rekao da će se Putin sa svojim uticajem lako prebaciti na Balkan.

Ruski disident Mihail Hodorkovski, nekada najbogatiji Rus i oligarh koji je 90-ih godina stekao veliko bogatstvo sumnjivim privatizacijama, nakon čega je završio u zatvoru zbog sukoba sa Vladimirom Putinom, dao je intervju bečkom Der Standardu u kojem su među ostalo, govorio je o svojim planovima i potezima Kremlja da svoje spoljnopolitičke interese i ciljeve sprovodi kroz pojedine zemlje, a posebno je pomenuo Austriju i Srbiju.

Na konstataciju da su austrijski političari i austrijske kompanije u bankarskom i energetskom sektoru održavale bliske veze sa Kremljom u posljednjih 20 ili 30 godina, te da čak ni u trenutnoj situaciji invazije na Ukrajinu argument neutralnosti ne prekida u potpunosti te veze sa Moskvom, a na pitanje kako ocjenjuje odnos Austrije i Rusije, Hodorkovski je rekao da redovno prati austrijsku politiku i da sa sigurnošću može da kaže da je Putinov uticaj na Austriju ogroman.

"Kao što pokazuju rezultati mog centra za dosijee, koji ispituje Putinov ilegalni uticaj na druge zemlje. Kada je bugarski novinar Bellingcat-a Kristo Grozev nedavno napustio Beč zbog bezbjednosnih problema, to nije bilo nimalo zabavno. Njegov život je bio u opasnosti. Uzimajući u obzir broj profesionalnih ubica 'spavača', Putinu je mnogo lakše da ubije nekoga u Austriji nego u drugim evropskim zemljama“, smatra Hodorkovski.

On kaže da ne zna u kojoj mjeri Austrija želi da igra ulogu koju je imala tokom Hladnog rata, kada je Beč bio, kako je rekao, "centar obavještajne interakcije” i mjesto sankcija i kontrole izvoza u Sovjetski Savez bili zaobiđeni. S obzirom na trenutnu integraciju Evrope, navodi da nije siguran koliko bi druge evropske zemlje bile srećne da je Austrija igrala takvu ulogu.

Destabilizacija Balkana

Napominjući da svakako ima kritika na račun poslovnih odnosa nekih austrijskih kompanija sa Rusijom, Hodorkovski je rekao da može biti i gore - da se dogodi nekoliko političkih ubistava, a da su atentatori iz Austrije."Kako ja to vidim - uprkos svim prednostima koje donose dobri odnosi sa Putinovim režimom, ne vjerujem da će Austrija uložiti velike napore da ih razvije. Rizici su preveliki", kaže Hodorkovski.

Upitan koliki je stvarni Putinov uticaj na bogatstvo ruskih oligarha, on kaže da se mnogo smijao zapadnim procjenama i uvjerenju da će ruski oligarsi izvršiti pritisak na Putina nakon uvođenja zapadnih sankcija. "U diktaturi nema oligarha. Oni su Putinovi agenti. Zauzvrat, na Zapadu imate mnogo agenata sa velikim novcem. Putinov uticaj na njih je prilično lako izmjeriti – samo zamolite da osude Putinovu agresiju i distanciraju se od njega kako bi mogli da zadrže i potroše svoje milijarde. To niko nije uradio. To je njegov uticaj."

Upitan da prokomentariše pitanje ruske kampanje dezinformisanja i finansiranja desničarskih partija na Zapadu, Hodorkovski kaže da Putin podržava radikale bilo koje prirode. "Radi se o destabilizaciji. Tada može da se pozicionira kao onaj ko upravlja nestabilnom situacijom. Ako se rat nastavi, pokušaće da destabilizuje Balkan kako bi otežao život Evropljanima", rekao je Hodorkovski, a upitan da li će Kremlj bi to uradio preko Srbije, odgovorio je potvrdno.

"Apsolutno. Na sreću, Rusi su idioti. Pokušali su u Crnoj Gori i odgurnuli tu državu od sebe, izgubili su uticaj. Ali ne možete uvijek da računate da će oni stalno biti kreteni. Posle sankcija, međutim, uticaj je opao, na primjer u Njemačkoj. Ali desničarski ekstremisti su Putinovi prirodni partneri. On to zna. A pošto glasači radikalne desnice obično podržavaju Putina, ne gube podršku ni kada Putin krene u rat. Sve ovo treba pažljivo posmatrati “, zaključio je Hodorkovski.