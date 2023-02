Šef ukrajinskog Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Aleksij Danilov je zaprijetio Rusiji kao nikad dosad.

Izvor: Profimedia

"Naši tenkovi će zauzeti Crveni trg u Moskvi i to će biti pravda!“, rekao je šef ukrajinskog Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu u ekskluzivnom intervjuu za San. Aleksij Danilov je rekao da bi to bila pravda za Putinovu invaziju na Ukrajinu. Osim što je ponudio svoju viziju za kraj rata, šef bezbjednosti Kijeva opisao je Putina kao "Hitlerovog blizanca“.

"Nismo mi započeli ovaj rat. Nismo ih pozvali ovdje. Oni su upali na našu teritoriju, ubijali naše žene, djecu, starce i civile. Ako im ne damo pravi odgovor, samo je pitanje vremena prije nego što napadnu drugu zemlju“, rekao je Danilov.

Čovjek koji je uništio Rusiju

Podsjetimo, zvanični ratni ciljevi Kijeva su protjerivanje ruskih snaga sa ukrajinskog tla, kako je to definisano granicama iz 1991. godine. Govoreći za San u svom dobro čuvanom imanju u Kijevu, Danilov je rekao da je Rusija predodređena za samouništenje.

"Putin će ući u istoriju kao čovjek koji je uništio Rusiju. Trenutno me najviše brine da Zapad ne razumije da će Rusija biti rasparčana. To je neizbježno, to je kao erupcija vulkana. Proces je već pokrenut i ne može se zaustaviti“, rekao je Danilov.

Tvrdi i da Kremlj namjerava da podijeli Ukrajinu po sličnom modelu kao što su Sjeverna i Južna Koreja podijeljene da bi u Rusiji prikazali iluziju pobjede.