Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov oštro je kritikovao Zapad, posebno Ameriku.

Izvor: Profimedia

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov održao je konferenciju za novinare u Moskvi. Šef ruske diplomatije je oštro govorio o SAD, i rekao da Zapad preko Ukrajine vodi rat protiv Rusije. Ruski ministar spoljnih poslova je takođe uporedio nedavne akcije SAD usred rata u Ukrajini sa akcijama Adolfa Hitlera i Napoleona Bonaparte. Rekao je da su nacistički vođa i francuski car jednom pokušali da iskoriste istu taktiku protiv Rusije.

"Kriza u svijetu je nastajala mnogo prije početka ruske specijalne vojne operacije Sankcije suprotne zapadnim postulatima se koriste protiv Rusije, ali bi uskoro mogle da budu upotrebljene protiv svake zemlje koja odbija da slijedi američka naređenja. Demonizacija, ucjene, sankcije, prijetnja silom, zapadna linija uništavanja tradicionalnih veza istorijskih partnera su sredstva koja koriste SAD protiv konkurenata", rekao je on, prenosi RIA Novosti.

U indo-pacifičkom regionu Zapad je krenuo u pravcu stvaranja bloka protiv Rusije i Kine, smatra Lavrov.

"Preko Ukrajine, Zapad vodi rat čiji je zadatak konačno riješenje 'ruskog pitanja'. Čuo sam novu ideju Emanuela Makrona da se sazove konferencija evropskih država, uključujući zemlje EU, Istočnog partnerstva, emigrante iz Rusije koji su aktivni u politici, kao i predstavnike ruskih regiona. Situacija odražava pravac ka globalnoj dominaciji pod prijetnjom kazne. Zapad je izopačio principe UN, nije postojao princip nemiješanja u unutrašnje stvari, stotine puta su SAD koristile svoje snage u inostranstvu, kršeći Povelju UN", rekao je Lavrov.

On je rekao da je Rusija spremna da odgovori na sve ozbiljne predloge kada je u pitanju situacija sa Ukrajinom.

"Zapad odlučuje za Ukrajinu, on je bio taj koji je zabranio Ukrajini da pregovara sa Rusijom i sada to zabranjuje: potrebno je više oružja. Što se tiče izgleda za pregovore, to se razmatralo desetinama puta. Tokom cijelog ljeta i rane jeseni, zapadni predstavnici su govorili da je prerano za početak pregovora i da je potrebno dati više naoružanja. Ne može biti govora o pregovorima sa Zelenskim, jer je on zabranio pregovore sa Rusijom na zakonodavnom nivou", rekao je on i dodao:

"SAD su uništile Irak i Libiju, u Jugoslaviji su odlučile da unište Balkan, između ostalog, da bi udovoljile Njemačkoj, koja je priznala Hrvatsku i Sloveniju, presjekla je mogućnost stvaranja drugačijeg formata između balkanskih zemalja. U ovoj fazi ne treba da preuzimamo inicijativu u onim oblastima koje je sam Zapad zatvorio, na primjer Savjet Evrope. Zapad je odlučio da i ovdje ukine Rusiju, postavljajući diskriminatorske prepreke za učešće naših predstavnika na kongresima".