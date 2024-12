Policija je uhapsila Baranku A.M. (44) zbog sumnje da je pokušala da ubije bivšeg supruga.

“Danas je u 11.15 časova dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Bar obaviještena da je u naselju Šušanjn došlo do verbalnog sukoba između bivših supružnika P.D. (51) i A.M. (44) nakon čega je A.M. upotrebom hladnog oružja – noža nanijela povrede P.D”, navodi policija.