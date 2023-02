Australijski bračni par Anđela i Ričard Brk odlučili su da napuste život na kopnu zbog života na kruzeru koji je po njihovom mišljenju finansijski isplativiji.

Anđela i Ričard Brk su bračni par iz Australije u pedesetim godinama koji je odlučio da digne sidro i krene da živi na kruzeru, piše australijski "7News", a prenosi "Unilad". Prema njihovim tvrdnjama, finansijski im je isplativije da žive na kruzeru nego da plaćaju kiriju.

Njihova morska avantura počela je u maju 2021. godine, piše "Uniland". Anđela i Ričard navode da je ovakav život i bolji i lepši jer ne moraju da razmišljaju o plaćanju kredita, kirije, komunalija, itd...Dan na brodu bi ih koštao, zajedno, oko 4.700 dinara.

"Volimo da putujemo i tražili smo način da stalno putujemo u penziji koji bi imao finansijski smisla. Naš prvobitni plan je bio da ostanemo u različitim zemljama po mesec dana i da se na kraju povučemo na brodove za krstarenje kako starimo", izjavila je Anđela Brk.

Anđela i Ričard ne planira da se vrati uobičajenom životu, oni ne nameravaju da rade od devet do pet. Umesto toga, oni žive preko rasprodaja i lojalti kartica. Prema Anđelinim tvrdnjama iz aprila 2022. godine za "CNN", prosečna cena po danu bila je 89 dolara. Cena uključuje cenu njihove sobe, hranu, zabavu, napojnice, lučku taksi i porez. Prosečna cena kuće u Sijetlu iznosila je navodno 913.416 dolara.

"Ovo je dobro u okviru našeg budžeta za penzionisanje", navela je Anđela.

Korisnici društvene mreže "Redit" poveli su oštru polemiku zbog načina života Anđele i njenog muža Ričarda. Skoro trećina ljudi se složila sa ovim načinom života, dok se druga grupa ljudi oštro bunila.

"Moj kum i njegova žena su to radili dok nisu preminuli. Skoro 20 godina života u inostranstvu. Ima starijih penzionera koji to rade zato što su lekari na tim brodovima i to košta manje od staračkih domova. Biće na istom brodu mesecima, a onda će mesecima ući na drugi brod, samo napred-nazad", navodi jedan korisnik društvenih mreža, dok je drugi dodao "Hrana, medicinska njega, usluge čišćenja, usluge pranja veša, sve za manje od polovine onoga što bi koštao dom za penzionere. To je suludo".

