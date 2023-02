Prelijepa žena je zavela Ramona Sosu, a onda kada je shvatila koliko vrijedi mrtav, unajmila je profesionalnog ubicu i mislila da će se izvući!

Izvor: instagram/therealramonsosa

Ramon Sosa je se našao u plitkom grobu sa ranom od vatrenog oružja u desnoj sljepoočnici, ali to je sve to bio čin da prevari njegovu ženu, koja je planirala da ga ubije tako što je unajmila profesionalnog ubicu. "Kada su mi istražitelji rekli plan, moja prva pomisao je bila: 'Mora da se šališ, čovječe'", rekao je Sosa za Foks Njuz Digital. "Mislio sam da imaju dovoljno dokaza da je uhapse. Rekli su mi: 'Da, imamo dovoljno dokaza, ali ona je prelijepa dama. Ona je majka dvoje djece, član zajednice. Ne želimo da rizikujemo da idemo na suđenje, a da se jedan od porotnika sažali. Želimo da joj pokažemo fotografiju tebe 'mrtvog', dobijemo reakciju i iskoristimo je kao dokaz.' I tako je sve počelo."

Sosa je prepričao svoju priču u popularnoj seriji o istinitim zločinima "Za koga sam se oženio", koja se daje na programu Investigation Discoveri (ID). Emisija, koja je premijerno prikazana 2010. godine, istražuje priče ljudi koji svojim "srodnim dušama" kažu 'da', a onda saznaju da njihovi supružnici kriju šokantnu tajnu.

"Ne želim da drugi parovi u teškim situacijama prolaze kroz ono kroz šta sam ja prošao", objasnio je Sosa. "I do dana današnjeg mi ljudi i dalje govore: 'Vau, ne mogu da vjerujem da ti se to desilo.' To se meni desilo. Može tebi se desi. To može da se dogodi svakome."

Sosa, sin profesionalnog rvača, započeo je uspješnu boksersku karijeru u svom rodnom Portoriku. Kao tinejdžer preselio se u Teksas, gdje je postao profesionalac sa 17 godina. Ali ubrzo više nije želio da bude u ringu, pa je počeo da trenira borce u Hjustonu. Nakon što nije imao sreće u ljubavi, Sosa je upoznao ženu čija je ljepota bila zanosna. Bilo je to 2007. godine kada je Sosa, tada 40-godišnjak, dobio nokaut u lokalnom latino noćnom klubu.

"U to vrijeme nisam izlazio ni sa kim", rekao je Sosa, čiji je prvi brak prekinut 2000. "Ali odmah mi je zapela za oko. Kako se ponašala, nisam mogao da prestanem da buljim. Ona me je prosto očarala. Ne samo da je bila veoma lijepa, već je umjela i da pleše. Zatim je išla ispred mene i, odjednom, nagazila mi je na nožni prst. Sagnuo sam se, a ona se tako izvinila. Sve što sam mogao da kažem bilo je: 'Da li bi plesala sa mnom?' I plesali smo cijelu noć."

Tajanstvena žena bila je Marija de Lurd Dorantes, takođe poznata kao "Lulu". Brineta, porijeklom iz Meksika, ušla je u SAD sa vizom za posjetioce sa sinom i ćerkom. Bila je nestrpljiva da započne novi život u Hjustonu. Romansa je napredovala brzo, a Sosa se ubrzo našao na kolenima. Ovaj put, da je zaprosi. Ona je postala Lulu Sosa 2009. godine. Par je zajedno otvorio teretanu 2010. godine.

Ali, u trećoj godini njihovog braka, Sosa je rekao da je "počeo da vidi da nešto ne valja". "Kada je dobila američko državljanstvo, počela je da se mijenja u načinu na koji je razgovarala sa mnom i kako se ponašala", objasnio je Sosa. "Sjećam se da mi je rekla: 'Sada sam Amerikanka. Ja imam sve beneficije koje ti imaš u ovoj zemlji.' Samo sam pomislio u sebi: 'Šta to znači?' Bilo je teško. Još uvijek sam pokušavao da naš brak uspije. Pokušavao sam da budem očinska figura njenom sinu dok je postajao sve buntovniji prema meni. Ali bilo je teško."

Klijent koji se zvao 'Mundo' počeo je da trenira u teretani para. Odrastao je na teškim ulicama istočnog Hjustona i želio je da preokrene svoj život. Sosa je postao njegov mentor. Mundo je takođe bio prijatelj sa Lulu, koja je počela da mu se žali na svog muža. Na kraju je podnijela zahtjev za razvod.

Ramon Sosa Izvor: Youtube/Dead Ringer | Full Episode

Jedne večeri, Mundo je čuo razgovor koji je Lulu vodila sa svojom ćerkom tinejdžerkom. Radilo se o 'velikom hicu' i sečenju tijela. Tada je Mundo čuo Sosino ime. Sledećeg dana se suočio sa Lulu, koja je tvrdila da je Sosa fizički zlostavlja. Zatim je rekla: "Voljela bih da nestane", misleći na svog muža. U strahu za život svog prijatelja, Mundo je rekao Lulu da veruje njenim navodima i da se dobrovoljno javlja da pomogne Lulu da unajmi ubicu.

Mundo je požurio da upozori Sosu. "On je već znao da prolazimo kroz težak razvod", objasnio je Sosa. "Ali kada mi je rekao šta je čuo, jednostavno nisam mogao da vjerujem. Bio sam povrijeđen. Bio sam ljut. Bio sam u šoku. I dalje smo živjeli pod istim krovom. Imao sam veliku dvospratnu kuću. Živjela je na spratu sa svojom djecom i majkom. Živio sam dole. Morao sam da idem kući i vidim tu damu koja je htjela da me ubije. Morao sam da je pogledam u lice."

Sosa je rekao da zna zašto ga je Lulu željela mrtvog. "Sve je bilo u novcu", rekao je. "Ona je znala koliko vrijedim ako sam mrtav. Posao je krenuo nizbrdo. Ona je preuzela posao i mnogi naši članovi su otkazali članstvo. Novac nije pristizao. Bila je veoma frustrirana jer joj razvod nije išao. Ona je tada pokušavala da mi uništi život lažnim optužbama da sam je zlostavljao, da sam pijanac. Pretpostavljam da je osjećala da nema drugog izbora."

Sosa je kontaktirao policiju, ali mu je rečeno da im treba još dokaza. On i Mundo su se udružili da bi se bavili sopstvenim amaterskim detektivskim poslom, prikupljajući tekstove i snimajući svakodnevne razgovore sa Lulu pod maskom da je unajmila ubicu. Istražiteljima su predočeni dokazi o zaveri za ubistvo. "Policija se uključila kada je shvatila da je ovo veoma ozbiljno i željela je da me vidi mrtvog što je prije moguće", rekao je Sosa. "Razvod je bio pred finalizacijom, a ona je željela mene mrtvog prije toga jer je znala koliko novca će dobiti. Da umrem posle razvoda, moja deca bi dobila sve. Zato je htjela da brzo nestanem. Zatim su doveli svog prikrivenog istražitelja."

Ali da bi se sve dokazalo, policiji je bila potrebna fotografija mrtvog Sose kao dokaz da je djelo učinjeno. "Pokazali su mi sve ove fotografije mrtvih muškaraca sa ranama od metaka na glavama", prisjeća se Sosa. "Bilo je užasno. Ali samo sam pomislio: 'Hajde da to uradimo, idemo.'" Pogledajte fotografije (Upozoravamo da jedna fotografija može da bude uznemirujuća za pojedince, ali na slici nije prava krv, niti mrtav čovjek):

Sosa je pozirao kao da su mu ruke vezane. Istražitelji su stavili lažnu krv i našminkali rupu od metka kako bi slika izgledala što realnije.Tajni agent koji se predstavljao kao unajmljeni ubica pokazao je fotografiju Lulu tokom dogovorenog sastanka na parkingu. Smejala se i razgovarala o tome da mu plati 3.000 dolara u gotovini, a čak je ponudila i nakit i Sosin beli kamionet. Sve je to tajno snimljeno kamerom.

Lulu je uhapšena 2015.

"Prvo čega sam se sjetio kada je ušla u prepunu sudnicu bilo je da sam čuo zvukove lanaca", rekao je Sosa. "Mogao sam da čujem zvuke tih okova na njenim zglobovima i gležnjevima. Sjećao sam se da sam gledao dole u ​​njena stopala i video one državne cipele od 1 dolar koje daju zatvorenicima. Ova dama je završila u ovoj zemlji jer je željela bolji život. Živela je dobro. Kupio sam joj skupe cipele. Nosila je lijepu odjeću. A sada je u kombinezonu i lancima. Nije moralo da bude ovako."

Sosa je rekao da joj je oprostio nakon što se izjasnila za drugostepeno nagovaranje za smrtno ubistvo. Ona sada služi 20 godina zatvora. "Imao sam toliko bijesa prema njenoj porodici", rekao je. "Bio sam tempirana bomba. Spavao sam sa napunjenim pištoljem. Imao sam puške u svojoj kući, u automobilu sve vrijeme. Stalno sam gledao iza ramena. Kada sam odlučio da joj oprostim, bilo je kao da je sav vazduh ispušten iz balona. Držao sam toliko mržnje. Bilo je to sve zatvoreno u meni. A onda je pušteno. I jako je bilo tako dobro više ne biti tako ljut. Nijednom me nije pogledala. Poslednje čega se sjećam je zvuk tih lanaca dok su je odvodili."

Život za Sosu danas je "divan". Čak je ponovo pronašao ljubav i vjerio se sa ženom koja je vratila život u njega". Napisao je i knjigu objavljenu 2019. "Hodao sam po sopstvenom grobu". "Da je Lulu prošla kroz razvod, dobila bi polovinu svega što smo zajedno imali", rekao je Sosa. "Ali ne, bila je veoma pohlepna i željela je više. Ali danas sam ovdje. I nadam se da će moja priča ohrabriti druge da izađu iz teške situacije i vrate svoje živote."