U Turskoj se pojavio nesvakidašnji fenomen koji mnoge podsjeća na leteće tanjire.

Masivni oblak čudnog oblika primijećen je juče iznad grada Burse u Turskoj, iznenadivši građane koji su snimili rijetku pojavu svojim telefonima. Gotovo kružni oblak, koji se pojavio pri izlasku sunca sa velikom rupom u sredini ostao je nepomično na nebu gotovo sat vremena.

To je prirodni fenomen, nazvan lentikularni oblaci koji su poznati po svom zakrivljenom izgledu nalik letećim tanjirima i obično se nalaze na visinama između 2.000 i 5.000 metara od zemlje. Po svemu sudeći, ljudi su zapanjeno gledali u ovaj prizor, posebno ako se uzme u obzir činjenica da su se video snimci za kratko vrijeme proširili mrežama, a mnogi su komentarisali da im prizor izgleda kao da je iz serije Dosije X sa NLO (neidentifikovani leteći objekat).

Lentikularni oblaci su stacionarni sočivasti oblaci koji se formiraju normalno na pravac duvanja vjetra. Kada stabilan vlažan vazduh ide uz planinu u nekoliko talasa i ako temperatura na gornjem talasu padne do tačke rošenja, dolazi do formiranja lentikularnih oblaka. Ovi nesvakidašnji oblaci mnoge podsjećaju na svemirske brodove, leteće tanjire i ostale prizore iz filmova o vanzemaljcima. Piloti ih zaobilaze, ali turističke jedrilice ih obožavaju, s obzirom na to da ih ove formacije oblaka mogu uzdići na velike visine.