Ćerka meksičkog biznismena Eduarda Gala, kidnapovana je u vikendici kada je imala 25 godina. Nakon što je plaćen otkup, Paola je ipak ubijena. Njen otac riješio je da uzme pravdu u svoje ruke...

Eduardo Galo je bio imućni meksički biznismen, čiju ćerka Paola (25) je bila na dobrom putu da postane magistar iz psihoanalize i po tuđim pričama vodila je srećan, ispunjen život. U stvari, izgledalo je savršeno, sve dok realnost života u Meksiku nije uletela u njihovu porodičnu idilu. Paola je kao i hiljade njenih sunarodnika kidnapovana. Činilo se da nada još nije izgubljena, jer je njen otac imao sredstva da plati njenu otkupninu, i platio jeste, očekujući da se njegova ćerka bezbedno vrati kući. Na žalost, stvari nisu išle baš onako kako je planirano.

Bekstvo za vikend je prošlo tragično

Paola Galo uživala je u lepom vikendu sa prijateljima u kući za odmor svojih roditelja u meksičkom letovalištu Tepoztlan, gde džet-set u zemlji voli da odmara. Sve je bilo postavljeno da ovaj vikend bude zabavan koji neće zaboraviti. Dok su se opuštali i sunčali, nisu mogli ni zamisliti kakav će ih teror uskoro zadesiti...

Sve je bilo dobro, dok grupa muškaraca nije preskočila ogradu oko imanja, provalila u kuću i terorisala mlade žene dva sata. Provalnici su ukrali nešto nakita, odeću i dva vozila i kidnapovali Paolu. Nažalost, Meksiko je pun ovakvih otmica, a činilo se da je Paolin slučaj bio predodređen da postane jedan od bezbroj drugih takvih slučajeva.

Eduardo Galo, Paolin otac, bio je čovek sa finansijskim mogućnostima i vlasnik konsultantske firme. Kada je dobio vest o kidnapovanju svoje ćerke, uradio je ono što bi svaki uznemireni roditelj uradio na njegovom mestu - platio je.

Eduardo je otmičarima dao otkup u iznosu od 18.500 dolara tada, što bi danas bilo više od 26.000 dolara, i dodao je nešto nakita. On se iskreno nadao da će otmičarima dati ono što su želeli i dovesti do bezbednog povratka njegove ćerke kući i do njihovog ponovnog ujedinjenja. To, međutim, nije bilo, pošto Paola nikada nije vraćena...

Ono što je, međutim, izvesno je da su nedelju dana nakon što je oteta, tela trojice muškaraca – za koje se sumnja da su deo bande koja ju je kidnapovala pronađena nedaleko od mesta gde je uplaćena otkupnina.

Otkupnina je plaćena, zahtevi otmičara su ispunjeni, i neobjašnjivo, Galova ćerka Paola je ubijena bez obzira na to. Eduardo je navodno i sam bio van sebe od tuge. Njegov bes je, možda, naveo državne zvaničnike da kruže teorije da je on unajmio sopstvene naoružane ljude da pokušaju da izvuku svoju ćerku. To se dešava u sukobu sa kidnaperima. Policija je kasnije utvrdila da je ovo potpuno neutemeljeno, ali je Galo ipak počeo da forsira sopstvenu teoriju, onu koja je uprla prstom u korumpirane policijske snage.

Isprva je Paolin otac teoretisao da je policija ubila otmičare i uzela deo novca od otkupnine za sebe, a Paola je bila ubijena u vatrenom okršaju- ali kasnije je tvrdio da je njegova kći pogubljena u znak odmazde za policijsko ubistvo njihovih suučesnika.

Bez obzira na to, Eduardo Galo obećao da će otkriti pravu istinu i privesti pravdi preostale članove bande odgovorne za smrt njegove kćeri. Stoga je započeo vlastitu istragu i bio šokiran u srži onim što je otkrio.

Loša istraga

Nakon što je sam malo istraživao, Galo je otkrio da je policijska istraga o otmici i ubistvu njegove kćeri puna grešaka i korupcije. Na primer, kada je jedan od automobila oduzetih tokom zločina kasnije pronađen, policija je odbila da sprovede opsežan forenzički test jer je "padala kiša".

Eduardo je morao da ode kod visokih policijskih zvaničnika da urade testove, a pramenovi kose njegove ćerke su zaista pronađeni. Nekako je, međutim, odeća koja je pripadala Paoli nestala pre nego što je mogla da bude pregledana, a Galo je slučajno pronašao robu ukradenu iz kuće u policijskom skladištu, dok u kući nisu uzeti otisci prstiju nakon otmice.

Slučaj Paole Galo nije poslednji put da su meksičke vlasti pokvarile istragu o otmici. Otprilike 14 godina nakon slučaja Galo, 43 meksička studenta su oteta, a zatim i pogubljena, u zločinu za koji se tvrdi da je umešan lokalni gradonačelnik

Pošto je istraga tapkala u mestu, Eduardo je postajao sve više frustriran. Tvrdio je da je policiji dao brojne tragove, ali ništa nije preduzeto da se uhapse ubice njegove ćerke. Ne videći drugog izbora, započeo je sopstvenu istragu.

U međuvremenu, Galo je zatvorio svoju konsultantsku firmu za menadžment i posvetio sve svoje vreme i resurse pronalaženju ubice svoje ćerke. Proučio je sve postojeće informacije iz slučaja, uključujući ispitivanje zapisa mobilnog telefona. Posle godinu dana mukotrpnih napora Galo je pronašao čoveka osumnjičenog da je ubio njegovu ćerku i on je priveden. Sledećeg dana je priznao. Tužioci i policijski komandiri pripisali su Galou zasluge za rešavanje slučaja.

"Ovaj čovek je, sa mnogo hrabrosti, ostavio po strani sve svoje poslove i sproveo istragu“, rekao je šef policije države Morelos Hoze Agustin Montijel.

"Hvala ti što mi držiš ruke čistim. Uvek ću te voleti, moje obožavano dete. Počivaj u miru", poručio je on ćerki.

Trgovina meksičkim kidnapovanjem cveta

Otmice su decenijama ozbiljan problem u Meksiku, ali su se u poslednje dve decenije znatno pogoršale. Od 2000. do 2006. godine u zemlji se dešavalo 400 otmica godišnje. Međutim, nakon 2007. godine, kako se meksički organizovani kriminal fragmentirao i konkurencija između zaraćenih frakcija rasla, otmice su porasle za skoro 200 procenata. 2013. je bila rekordna godina u tom pogledu, sa 1.700 kidnapovanja širom zemlje. Taj broj je pao na 1.069 u 2015, ali je od tada u stalnom porastu, sa skoro 1.200 u 2017. i 400 otetih do sada ove godine

U početku su kriminalci kidnapovali samo ljude koji su pripadali dobrostojećoj eliti Meksika, jer su znali da njihove porodice mogu dobro da plate za njihov povratak. Međutim, utvrđeno je da takvi zločini privlače previše pažnje i policije i medija. Stoga je napravljen prelazak na kidnapovanje pripadnika niže i srednje klase u zemlji.

Otmice u zemlji sada se mogu podeliti u dve kategorije. Prvi je tradicionalni oblik uzimanja osobe i držanja je nedeljama, možda čak i mesecima, dok se ne plati otkup, u kom slučaju oni mogu, ali ne moraju biti vraćeni svojim porodicama. Poslednjih godina počeo je da se pojavljuje novi oblik zločina pod nazivom "ekspresna kidnapovanja“, gde se ljudi zadržavaju na kraće vremenske periode i vode do bankomata da isprazne svoje bankovne račune.