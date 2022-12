U Nišu nedaleko od škole "Stefan Nemanja" muškarac je pokušao da otme dječaka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nišlija Ivan Janković upozorio je javnost da je njegovog sina, učenika drugog razreda OŠ "Stefan Nemanja", sinoć pokušao da otme nepoznati muškarac star oko 50 godina tako što je je ubeđivao dete da uđe u njegov automobil. Incident se desio u Ulici Kosovke devojke oko 17.30 časova, nedaleko od zgrade škole, u trenutku dok se posle završetka nastave učenik vraćao kući koja se nalazi u neposrednoj blizini. Slučaj pokušaja otmice je odmah, iste večeri, prijavljen školi i policiji.

"Po povratku iz škole u 17.30 časova u prolazu između škole 'Stefan Nemanja' i Doma učenika, dok je stajao sam kod pešačkog prelaza, mom sinu je prišao stariji muškarac u crnoj jakni i teksas farmericama, sa prosedom bradom, starosti oko 50 godina, stavio mu ruku na leđa i obratio mu se: 'Ajde da te povezem da ne ideš pešaka kući'".

Na to mu je moj sin odgovorio: "Ne hvala, tata me čeka ovde". Stariji čovek je ponovo asertivnim tonom rekao i ubeđivao dete: "Ajde idemo kod mene u auto da te povezem, da se ne umoriš". Sin mu je još jednom odgovorio:" Hvala ali tata mi je tu, čeka me". Nakon toga je osoba izvadila bombone iz džepa i rekla: "Uzmi malo bombone".

Sin mu je na to odgovorio: "Hvala, ne treba, imam puno bombona kući" i krenuo preko pešačkog prelaza do nase kuće koja se nalazi odmah preko puta, priča Janković. Prema njegovim rečima nepoznati muškarac je onda ubrzao korak i hitro nestao u prolazima između doma učenika i obližnjeg marketa.

"Sin mi je odmah ispričao šta se dogodilo i mi smo se odmah zaputili nazad u školu, gde smo obavestili nadležne osobe koje su istog trenutka obavestili dežurnu službu policijske stanice Pantelej u Nišu. Iako ovde nije došlo do fizičkog nasilja, jasna je namera N.N. osobe, i samo pribranost mog sina, koga smo učili kako da postupa u ovakvim situacijama je spasila ishoda koji ne smemo ni da naslućujemo kakav bi bio da je prihvatio da uđe u automobil N.N lica. Smatram da je bezbednost dece ovde ozbiljno narušena i da bi policija morala da reaguje, pogleda snimke kamera i slično, kako bi se pronašla osoba koja vreba decu oko škola", kaže Janković.

On napominje da je ovim obraćanjem želeo da upozori javnost kako se slučaj ne bi shvatio olako. U niškoj policiji potvrđuju da im je iz škole "Stefan Nemanja" sinoć prijavljeno da im se obratio otac, čijem sinu je nepoznati muškarac na ulici, u blizini škole, ponudio bombone i prevoz automobilom.

"Policijska patrola je odmah upućena na lice mesta. Obilažene su ulice u blizini škole, ali opisani muškarac nije pronađen. Policija nastavlja rad na slučaju radi utvrđivanja i rasvetljavanja svih okolnosti ovog događaja.