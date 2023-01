Devojka po imenu Beti iz Denvera je uspela da pozove policiju pred smrt, ali nije uspela da se spasi. Ovo je najjeziviji poziv policiji gde je dispečer čuo kako ubica puca u troje ljudi.

Izvor: Police/Youtube/ Denver7 – The Denver Channel

Beatriz "Beti" Silva je živjela sa svojom sestrom Marijom i Marijinim mužem Maksom u mobilnoj kući, 80 kilometara sjeverno od Denvera u Koloradu. Na Dan zahvalnosti 22. novembra 2012. godine, Beti je rekla svom dečku, 31-godišnjem Danijelu Sančezu, da je našla nekog novog. Sančez, koji je inače bio nasilan i nekoliko puta hapšen, razbjesnio se, prijetio novom dečku i počeo da uhodi i maltretira Beti.

Kada su bili u vezi, Beti je pozajmila Danijelu Sančezu 1.000 dolara, novac koji mu je bio potreban da popravi svoj kamion. Nije joj vratio kao što je obećao, pa se u subotu, 15. decembra 2012. godine, dogovorila da se nađe sa njim na parkingu na periferiji Denvera gde će razgovarati o tome kako planira da otplati zajam. Kada je Beti ušla u njegovo vozilo, Sančez je udario u lice i sa njenog telefona slao prijeteće poruke Betinom novom dečku. Protiv svoje volje, Beti se vozila u Sančezovom kamionu dok je on pokušavao da je nagovori da se prijavi u hotel gdje bi mogli da nastave svoju vezu. Ona je to odbila, a on ju je posle sat vremena odvezao nazad do auta i pustio iz svog kamiona.

Izgledalo je kao da se sve smirilo, ali sledeći Betin potez je iznervirao Sančeza. Beti ga je prijavila policiji za otmicu, uznemiravanje i nasilje, a kada je platio kauciju, izašao je iz pritvora i odlučio da se osveti.

Bijesan zbog činjenice da ga je žena koju je volio predala policiji, Sančez se dovezao pravo iz zatvora u Betinu kuću. Naoružan pištoljem Glok, Sančez je ušao u stan i uzeo je Beti, njenu 22-godišnju sestru Mariju i Marijinog muža Maksa Ojedu, za taoce. Onda je uslijedio jezivi poziv policiji.

Beti Silva je uspjela da pozove policiju i tiho je pričala kako je Sančez ne bi čuo.

Dispečer: Koji je vaš hitan slučaj koji želite da prijavite?

Beti: Živim u 464...

Dispečer: Morate da mi kažete adresu, ne mogu da vas razumem.

Beti: (Opet ponavlja isto)

Dispečer: Dobro, ponovite adresu još jednom, da budem sigurna da sam dobro zapisala..

Beti: "Ne, ne, ne, molim te, ne.. (čuju se vrisci)

Dispečer: Halo?! (u pozadini se čuju pucnji)

Sančez: Halo. Ja sam upravo upucao sve.

Dispečer: Upravo ste upucali sve?!

Sančez: Da, moje ime je Daniel Sančez.

Dispečer: Koliko ljudi ste upucali?

Sančez: Troje. Ubio sam moju bivšu djevojku, jer me varala sa Rojem, njenu sestru i muža..

Sančez je nakon priznanja obavijestio dispečera da će se ubiti. Opet zvuk pucnjave, pa tišina. Poslušajte snimak, upozoravamo da je uznemirujući: