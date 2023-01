Kiril Budanov, šef obavještajne službe Ukrajine je rekao u intervjuu da ima informacije direktno iz Kremlja da je Putin veoma bolestan i da umire.

Izvor: Profimedia

Šef obavještajne službe ukrajinskog Ministarstva odbrane Kiril Budanov je u intervjuu za ABC Njuz govorio o trenutnom razvoju situacije u Ukrajini i osvrnuo se na napade na rusku bazu Engels, kao i na stanje u zdravlje Vladimira Putina. Na pitanje novinara da li je Ukrajina odgovorna za napad na bazu Engels, Budanov je rekao da ne može da odgovori.

"Ne mogu da odgovorim na to pitanje do kraja rata. Bilo mi je drago što sam vidio taj napad, to je moja reakcija. Mislim da će biti još napada, sve dublje i dublje na rusku teritoriju“, rekao je on.

Krajem decembra, Budanov se javno pojavio u Bahmutu u Donjecku, najtoplijoj tački linije fronta od 800 milja. Ono što je vidio šokiralo ga je."Vojnici su mi pokazali dio gdje su leševi nagomilani kao nešto što biste vidjeli u filmu", rekao je on.

"Postoje stotine leševa koji samo trunu na otvorenom polju, na mjestima su nagomilana na drugim tijelima kao improvizovani zidovi, kada ruske trupe napadnu to polje, koriste ta tijela za zaklon, kao štit Ali to ne funkcioniše. Tamo postoje prava polja leševa", rekao je on.

Budanov je rekao da se rusko oružje iscrpljuje, što je primorava da se koristi jeftinije oružje, poput iranskih, samouništavajućih dronova Šahed, koji su sijali strah i paniku u stanovništvu.

Putin je neizlječivo bolestan

Budanov je naglasio da se napadi mogu odnositi i na Krim, posebno ako se ima u vidu da je Krim dio Ukrajine i da Ukrajina može da upotrebi bilo koje oružje na tom području. Nakon toga je odgovorio i na pitanje o zdravstvenom stanju ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Da, on je bolestan, u terminalnoj fazi. Mislim da će umrijeti vrlo brzo, nadam se. Mislimo da je rak. To znamo iz izvora bliskih Kremlju, odnosno samom Putinu", rekao je Budanov. On je zaključio da će u slučaju Putinove smrti doći do prenosa vlasti, ali da rat u Ukrajini treba da se završi prije smrti ruskog predsjednika.