Ruski lider kaže da je verovao u predanost svog naroda tokom proteklih meseci i tokom istorije Rusije.

Izvor: Profimedia/Adrien Fillon

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da bi 99,9 odsto Rusa bilo spremno da žrtvuje svoje živote za dobrobit zemlje. Ovu izjavu je dao u vreme invazije Moskve na Ukrajinu, koja traje već 10 meseci. Putin je o tome govorio tokom intervjua sa novinarom Pavlom Zarubinom tokom božićne emisije na kanalu Rusija 1. Ruski lider je rekao da je primio uveravanja u predanost svog naroda u proteklih nekoliko meseci i "tokom čitave istorije postojanja Rusije" prema izveštaju državne novinske agencije TASS u nedelju, kako prenosi Njuzvik.

"Što se tiče većine, 99,9 odsto naših građana, naših ljudi koji su spremni da žrtvuju sve za otadžbinu, to mi se ne čini neobičnim", rekao je Putin. "Međutim, ovo me još jednom ubeđuje da je Rusija posebna zemlja i da ima posebne ljude", rekao je on.

Upitan o onim građanima koji se ponašaju suprotno njegovim ciljevima, ruski lider ih je odbacio, rekavši da nisu "prave patriote", već je potvrdio njihovo pravo na "slobodu izbora". "Nema ništa iznenađujuće u tome što se neki ljudi nisu ponašali kao istinske patriote", rekao je Putin. "Zato što u svakom društvu uvek postoje ljudi koji razmišljaju o svojim interesima, odnosno o svojim planovima. Da budem iskren, ja ih ne osuđujem. Svaki čovek ima slobodu izbora", rekao je Putin.

Iako ruski lider nije precizirao kakvo ponašanje vidi kao suprotno njegovim planovima, Rusija se suočila sa primetnim talasom dezerterstva tokom svojih napora da mobiliše snage za svoju invaziju na Ukrajinu. Krajem septembra, suočen sa značajnim vojnim porazima, Putin je najavio prvu "delimičnu mobilizaciju" od Drugog svetskog rata u nastojanju da ojača i dopuni svoje vojne redove.

Kao odgovor na ove napore, više od 370.000 ruskih muškaraca napustilo je svoje domove do 4. oktobra i otišlo u susedne zemlje kako bi izbegli regrutaciju. Samo Kazahstan je tada tvrdio da je oko 200.000 ljudi stiglo na njegove granice iz tog razloga, dok su drugi krenuli ka Finskoj, Gruziji i Mongoliji.

Istraživanje Njuzvika otkrilo je kolonu od skoro 10 kilometara prema Gruziji dan nakon što je Putin najavio mobilizaciju. Uprkos ovom odbijanju da se uključi u borbu, Kremlj je krajem oktobra tvrdio da su postignuti njegovi napori da mobiliše 300.000 novih vojnika. Napore je, međutim, obeležio haos, sa izveštajima o ljudima koji su poslati na linije fronta sa malo ili nimalo obuke ili opreme, između ostalog, i pozivanjem starijih i bolesnih ljudi.