Srpski publicista kaže da se Putin ne pita mnogo u Rusiji a da je Si u Kini samo službenik koji prima platu. Evo ko vuče sve konce.

Srpski publicista Milan Vidojević kaže da je u Ukrajini sada počela završna faza ovim povlačenjem Rusa na konačne granice. Prema njegovim rečima ovo povlačenje Rusije nije proizvod uspeha ukrajinske armije ili neuspeha ruske armije da odbrani neki deo teritorije.

"Mislim da je posle šefova tajnih službi u Istanbulu došlo do usaglašavanja ono što će biti predmet mirovnog ugovora. Mirovnog ugovora koji će biti prihvaćen od svih strana i važiće narednih 20, 30, 50 godina. Ovo povlačenje je povlačenje na granice koje su negde iscrtane i prihvaćene od obe strane. Ukrajina se tu ne pita ništa. Prema mom mišljenju biće incidenata i dalje. Možda još jedno 2-3 meseca. Možda i duže. Ali inače ruska doktrina je bila da se ovo završi kolapsom ekonomije EU do marta meseca 2023. Ratni plan koji uključuje ratna dejstva na teritoriji Ukrajine je vođen skrupulozno. Rusi su do sada upotrebili 15 odsto tehničkih kapaciteta – tenkova, lansera… Ispaljeno je preko milion granata i projektila što čini 5 ili 6 posto ratne rezerve Rusije. Tačnije nekadašnjeg SSSR", rekao je Vidojević u emisiji "Lučić inserti".

Ističe da sa vojne tačke gledišta Rusija nije ugrožena, a srazmerno tome, kako kaže, Ukrajina je zaista potrošila mnogo resursa svojih i tuđih.

"Ti resursi nisu dovoljni da na bojnom polju izvrše prevagu. Jedan američki general je davno bio smenjen jer je izjavio da je rat zapravo reketiranje, ucena – ja ti dajem izanđalo oružje i moje rezerve sa otpada da napadneš Rusiju i to te košta 300 miliona dolara. Odakle? Kada bi se sabrale sve izjave Bajdena koliko je SAD obećala pomoć Ukrajini to je par stotina milijardi dolara koji inače ne postoje. Ni Amerika, ni bilo ko nema te pare. A i da ih ima, nije lud da ih da Ukrajini da ih proćerda. Pogotovu što veliki deo novca, vojne opreme nije uopšte stigao na odredište. Gde je završio to je pitanje za vojne bezbednjake", rekao je Vidojević.

On smatra da završetak rata u ovoj fazi ne bi izazvao destabilizaciju ugleda Vladimira Putina.

"Putin će ionako uskoro ići sa vlasti. Njegov mandat će se završiti pre nego što je zakonski određen. Nije bolestan nego je završio određeni ciklus. Šta će biti objašnjenje za njegovo povlačenje to je već druga priča. Ali cela ova generacija rukovodilaca koja je nikla pre 25 godina a na vlast došla pre 20 je sada na kraju svog mandata. Sigurno je spremna nova garnitura, Rusi su metodični. Nema tu improvizacije. Država je uspela da povrati kontrolu nad sektorom tajkuna. A to što nisu još stigli na granice koje su priznali kao svoje teritorije je neka druga faza. To će se desiti za 50 godina. Oni su počeli da primenjuju taktiku Kine – vreme nije ograničavajući faktor", rekao je Vidojević.

Prema njegovim rečima Amerika neće krenuti ka Kini jer joj treba jedno 10 godina predaha da bi se odmorila od ovih tri četiri godine propasti. A što se tiče Rusije, Vidojević kaže:

"Rusijom upravljaju generali iz senke. Kakav Putin. Znaš koliko se on pita? Ko jezičak na vagi – da li je pola kile ili kilo. Ima struktura koja upravlja Rusijom. Ko upravlja Kinom? Razgovarao sam sa jednom ženom koja radi za kinesku banku i ona mi je rekla da su to mandarini. A Si Đinping je službenik koji prima platu. Ali kao i crno plemstvo na zapadu ni mandarini ne seve u vladi".

Kaže kako mu je samo samo zbog "ove naše euforije koja traje godinama kako će Putin da ratuje zbog nas sa Zapadom, kako će doći neki Rusi da nam vrate Kosovo".

"To su konvulzije malih naroda. Velike sile drugačije rade – one se mešaju samo kad brane svoj interes. Zato su pomagali Siriju", rekao je Vidojević.