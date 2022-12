Zloglasni japanski ljudožder Isej Sagava umro je od upale pluća 24. novembra u 73. godini i sahrani su prisustvovali samo rođaci, a javna ceremonija nije bila planirana.

Zloglasni japanski kanibal koji je silovao, ubio i pojeo studentkinju iz Holandije umro je nakon što je izbjegao da bude zatvoru zbog svojih užasnih zločina. Isej Sagava, koji je imao mračni nadimak "Kobe kanibal", rođen u japanskom gradu Kobe, zbog ubistva 1981. godine, umro je u 73. godini. Sagava je preminuo od upale pluća 24. novembra, a sahrani su prisustvovali samo rođaci, bez planirane javne ceremonije, rekli su u saopštenju njegov mlađi brat i prijatelj.

Saopštenje je izdao izdavač memoara iz 2019. koje je napisao Sagavin brat. Sagava je 1981. studirao u Parizu kada je pozvao holandsku studentkinju Rene Hartevelt u svoj dom. Upucao ju je u vrat, silovao je, a zatim joj je jeo djelove tijela tokom tri dana. Zatim je pokušao da odloži njene posmrtne ostatke u parku Bois de Boulogne, gdje je uhapšen.

Psihijatrijski stručnjaci su smatrali da Sagava nije sposoban da se suoči sa suđenjem, i on je prvobitno držan u mentalnoj ustanovi u Francuskoj prije nego što je deportovan u Japan. Tamo su ga japanske vlasti proglasile zdravim, ali pošto su optužbe protiv njega u Francuskoj odbačene, bilo mu je dozvoljeno da slobodno šeta.

Sagava nije krio svoj zločin i iskoristio je svoju ozloglašenost, uključujući i memoare nalik romanu pod nazivom "U magli“ u kojima se prisjećao ubistva sa živopisnim detaljima. Takođe je ispričao detalje incidenta i svoju stalnu opsesiju kanibalizmom u intervjuima i dokumentarnom filmu "Kanibal" iz 2017.

Govoreći za medij Vice, on je rekao da je bio "opsjednut kanibalizmom". "Moja želja da pojedem ženu se pretvorila u obavezu." Njegove kanibalističke akcije, međutim, nisu bile podstrek. Prema izvještajima, rekao je: "To je jednostavno fetiš. Na primjer, ako bi normalan muškarac volio djevojku, on bi prirodno osjetio želju da je viđa što je češće moguće, da bude blizu nje, da je pomiriše i poljubi, zar ne? Za mene je jelo samo produžetak toga. Iskreno, ne mogu da shvatim zašto svi ne osjećaju ovu želju da jedu, konzumiraju druge ljude. Skoro svake noći dovodio bih prostitutku kući i onda pokušavao da je upucam s leđa. Postala je opsesija i shvatio sam da jednostavno moram da sprovedem ovaj 'ritual' ubistva djevojke bez obzira na sve."

Na fotografijama sa mjesta zločina vidi se 12 papirnih tanjira napunjenih ljudskim mesom. Prilično jezivo, opisao je trenutak kada je rasjekao ženski donji dio, za koji je rekao da je izgledalo kao "kukuruz" zbog nekoliko slojeva masti. "Čim sam video meso, prstima sam otkinuo komad i bacio ga u usta. Za mene je to zaista bio istorijski trenutak", prisećao se on. "Ono što sam zaista želio je da jedem njeno živo meso. Niko mi ne vjeruje, ali moja krajnja namjera je bila da je pojedem, a ne nužno da je ubijem."